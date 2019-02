Scharfs forsvarer: PET-krav om total tavshed er juridisk fejl

Både anklagemyndigheden og PET's nuværende chef er på afveje rent juridisk i straffesagen mod Jakob Scharf.

Det er en af pointerne fra advokat Lars Kjeldsen tirsdag i Københavns Byret. Her er han gået i gang med at forklare en dommer og to domsmænd, hvorfor de skal frifinde den tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste for tiltalen om, at han skal have brudt sin tavshedspligt i bogen "Syv år for PET".

Anklagemyndigheden og Finn Borch Andersen, den nuværende chef i PET, mener, at der gælder en absolut tavshed om alt - med et par undtagelser.

- Hvis man fortæller, at nogen har piftet dækket på Finn Borch Andersens bil, er det et anslag mod statens sikkerhed, lyder det ironisk fra Lars Kjeldsen.

Som vidne har Borch Andersen sagt, at bogens mange detaljer kan stykkes sammen af statens modstandere, som så bliver i stand til at gennemskue, hvordan PET arbejder. Også ting, der ser ubetydelige ud, er altså fortrolige.

- Det er min opfattelse, at han lider af en retsvildfarelse, siger Lars Kjeldsen.

PET-chefens udlægning stemmer ikke med forvaltningsloven.

Den totale tavshed om alt passer heller ikke med, at der i forarbejderne til loven om PET bruges tre sider på aktindsigt og ret til indsigt, mener han. Så alt er altså ikke hemmeligt, konkluderer forsvareren.

Han bebrejder også Borch Andersen, at denne ikke har kunnet sige præcis, hvordan Jakob Scharfs oplysninger i bogen kan stykkes sammen til et afslørende billede af PET.

- På intet tidspunkt i denne sag har man været i stand til bare at eksemplificere eller på anden måde konkretisere det. Men i en straffesag kræves konkrete beviser og konkrete begrundelser, siger Lars Kjeldsen.

I det hele taget halter sagen, når det drejer sig om skaffe dokumentation for, at Scharfs oplysninger i bogen om spionudstyr hos en danskmarokkaner, om betjente i en nabolejlighed, om en kvælerslange hos en efterretningschef og meget andet er fortrolige og har skadet PET.

Det går ikke, at byretten skal dømme alene på baggrund af en generel udtalelse fra PET, mener han.

- Vi lever i en retsstat. Man kan udlicitere prøvelsen til PET. Der skal produceres den nødvendige dokumentation, siger forsvareren.

Advokat Lars Kjeldsen fortsætter sit indlæg onsdag. Det sidste retsmøde ventes at blive torsdag, før retten trækker sig tilbage for at votere.

Anklagerne kræver Jakob Scharf straffet med ubetinget fængsel i seks til ni måneder.