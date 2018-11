Scharfs forsvarer: Hemmelige bagagetjek er alment kendte

Det er alment kendt, og dermed ikke en fortrolig oplysning, at paskontrollen er en god lejlighed for PET til at tage et kig i folks bagage, uden at de ved, at det er efterretningstjenesten, der er på spil.

Sådan lyder det fra Lars Kjeldsen, forsvarsadvokat for den tidligere PET-chef Jakob Scharf, der i bogen "Syv år for PET" blandt andet fortæller om ovenstående arbejdsmetode.

Lars Kjeldsen gennemgår onsdag en række af de punkter, som anklagemyndigheden har tiltalt Scharf for.

Og punkt for punkt argumenterer han for, at der ikke er tale om fortrolige oplysninger, som var vigtige at hemmeligholde af hensyn til PET's arbejde. Det gælder blandt andet citatet om de hemmelige tjek i lufthavnen.

- Ransagninger i lufthavnen er almindelig kendt. Det er blevet fuldstændig eksponeret efter Glasvejssagen, siger han.

Han henviser til, at det blandt andet er nævnt i en retsreportage fra Jyllands-Posten om Glasvejssagen, at politiet brugte hemmelig ransagning i lufthavnen.

Vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen har derimod argumenteret for, at selv om en oplysning tidligere har været fremme, så giver det ikke grønt lys til, at en tidligere PET-chef kan fortælle om det.

- Enhver bekræftelse eller gengivelse af oplysninger kan være et brud på tavshedspligten, sagde Jakob Berger Nielsen ved et tidligere retsmøde.

- Det gælder, fordi man dermed fortæller, hvordan PET vægter en oplysning, og hvordan man disponerer i relation til den.

I bogen fortæller Jakob Scharf også om, hvordan PET havde svært ved at få spionudstyr ind i en lejlighed hos en dansk-marokkaner, som PET interesserede sig for.

Men det var heller ikke hemmeligt, mener Lars Kjeldsen

- Når man ser på paletten af udstyr, som PET har, kan det ikke være mærkeligt at pet sætter spionudstyr ind i en lejlighed. Det er jo det, PET gør, siger advokaten, der også bider mærke i, at den efterforskede person i dag er død.

Anklagemyndigheden har rejst tiltale for 28 punkter i bogen.

For eksempel burde Scharf ikke have fortalt, hvordan en "excentrisk sikkerhedschef" - sådan omtales han i bogen - fra en af golfstaterne trak Scharf med ud i et baglokale, hvor kvælerslanger i terrarier blev fodret med levende mus.

Ifølge anklagen videregav den tidligere PET-chef fortrolige oplysninger om PET's samarbejdspartnere, men det anfægter Kjeldsen.

- Det er ikke godtgjort, at det var en samarbejdspartner, siger advokaten.

Sagen fortsætter torsdag, hvor Kjeldsen vil komme med bemærkninger til de sidste anklagepunkter. Mødet bliver det 17. retsmøde i sagen, og det ventes at blive det sidste, inden retten trækker sig tilbage for at votere.

Endnu er det uvist, hvornår dommen ventes.