Scharf står inde for sine udtalelser efter fængselsdom

Tidligere PET-chef Jakob Scharf har ikke haft til formål at skade PET. Tværtimod, siger han efter fængselsdom.

Den tidligere PET-chef Jakob Scharf blev fredag eftermiddag straffet med fire måneders ubetinget fængsel i Københavns Byret.

Hovedpersonen var ikke selv til stede, men han meddeler efterfølgende i en skriftlig kommentar, at han er uenig i dommen og står inde for sine oprindelige udtalelser til bogen "Syv år for PET".

- Der har været fuld åbenhed om min medvirken til bogen og om indholdet af mine udtalelser til bogen.

- Jeg kan fortsat stå helt inde for mine udtalelse, som aldrig har haft til formål at skade PET. Tværtimod, skriver han.

Dommen er givet, fordi retten vurderer, at Scharf i bogen har brudt sin tavshedspligt.

Samtidig konfiskeres en fortjeneste på knap 400.000 kroner for Scharfs medvirken i bogen.

Scharf vurderer, at bogen er "vigtig og kunne bidrage til den bredere samfundsmæssige forståelse af udviklingen i terrortruslen og ikke mindst forebyggelsen og bekæmpelsen af terrorisme".

- Bogen indeholder mere end 450 udtalelser fra min side, og jeg har i forbindelse med alle mine udtalelser til bogen fulgt nøjagtig samme linje, når det gælder åbenhed og fortrolighed, som mens jeg var chef for PET, skriver han.

Scharf vil nu diskutere sagen med sin advokat.

- Nu foreligger byrettens afgørelse, og i første omgang vil jeg gennemgå dommens præmisser nøje sammen med min advokat og herefter tage stilling til ankespørgsmålet, skriver han.

Scharfs forsvarer Lars Kjeldsen sagde efter afgørelsen, at "der ikke er fremlagt beviser for, at der er tale om fortrolige oplysninger."

- Det står mellem to PET-chefers udsagn. Det gør sagen interessant, siger advokat Lars Kjeldsen.

I "Syv år for PET" beretter Scharf om en række konkrete terrorsager, PET's arbejdsmetoder og om samarbejdet med andre efterretningstjenester.

Sagens anklagere havde krævet en ubetinget fængselsstraf på seks til ni måneder.

På den anden side havde Scharf forlangt frifindelse for udtalelserne i bogen, som er skrevet af journalist Morten Skjoldager.