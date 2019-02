Scharf anker fængselsstraf: Jeg har tænkt mig grundigt om

Tidligere PET-chef har insisteret på, at han var forsigtig, da han udtalte sig i bogen "Syv år for PET".

Den tidligere chef for PET Jakob Scharf anker den fængselsdom, som han for to uger siden fik i Københavns Byret for at have brudt sin tavshedspligt.

Det oplyser den 52-årige jurist torsdag i en skriftlig kommentar, som er sendt til en række medier.

- Både nu og mens jeg var chef for PET har det været min grundlæggende holdning, at størst mulig åbenhed om PET's forhold - og ikke det modsatte - er af væsentlig betydning, lyder det fra Scharf i meddelelsen.

- Det kommer derfor næppe bag på nogen, at jeg er grundlæggende uenig i byrettens afgørelse og præmisserne for denne afgørelse, og når det er tilfældet, er det eneste rigtige at indbringe afgørelsen for en højere retsinstans.

Straffen til den tidligere efterretningschef lød i byretten på fire måneders ubetinget fængsel. Samtidig konfiskeres et udbytte på knap 400.000 kroner, som Scharf har fået for sin medvirken i bogen "Syv år for PET".

Det er i den udgivelse, de tilsyneladende ulovlige udtalelser er faldet. I bogen beretter Scharf om en række konkrete terrorsager, PET's arbejdsmetoder og om samarbejdet med andre efterretningstjenester.

Under straffesagen har Jakob Scharf understreget, at han i arbejdet med bogen har været meget varsom.

- Alligevel har jeg skullet tænke mig grundigt om, og jeg har ikke mindst skullet tænke over, om jeg overhovedet orker at bruge mere tid og ikke mindst flere kræfter og ressourcer på denne sag, lyder det fra Scharf.

Ikke desto mindre er han altså nået frem til, at sagen må fortsætte.

- Jeg er overbevist om, at byrettens afgørelse er udtryk for en forkert retstilstand, og jeg er også overbevist om, at man skal stå ved sit ansvar og fortsætte med at kæmpe for det, man mener er rigtigt og vigtigt, siger han.

Sagen mod Jakob Scharf er enestående - både i en dansk og en international kontekst. Aldrig tidligere er den øverste efterretningschef i et land i den vestlige verden blevet tiltalt for noget lignende.

Det bemærkelsesværdige i sagen er også, at PET ikke nærmere har begrundet, hvorfor 28 passager i bogen skulle være fortrolige og desuden skadelige for rigets sikkerhed.

Den omstændighed skyldes, at fremlæggelsen af sådanne beviser angiveligt ville kortslutte efterretningstjenestens egen tavshedspligt.

I stedet har anklagemyndighedens kronvidne, den nuværende PET-chef Finn Borch Andersen, i mere generelle vendinger forklaret, hvilken skade forgængerens udtalelser har forvoldt.

Jakob Scharf stod i spidsen for PET fra 2007 til 2013. Det var i de år, hvor Muhammedtegningerne gjorde Danmark til et udsat mål for terrorister.