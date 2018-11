Savnet kvinde fra Holte er fundet død

Dødsårsagen er ikke fastslået med sikkerhed. Politiet afviser, at der er noget mistænkeligt ved 75-årigs død.

En 75-årig kvinde, som har været savnet siden søndag, er onsdag formiddag fundet død.

Det oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Kvinden gik fra sit hjem i Holte nord for København søndag morgen. Efter at have ledt efter hende hele dagen gik familien om aftenen til politiet.

En større eftersøgning med brug af både helikoptere og hunde blev sat i værk.

Onsdag formiddag blev den 75-årige så fundet død nord for Brede Mølle i nærheden af Nærumbanen.

Dødsårsagen er ikke endeligt fastslået, men politiet understreger, at der ikke er noget mistænkeligt ved dødsfaldet.

Kvinden pårørende er blevet underrettet.