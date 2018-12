Satspuljens udsatte kan blive del af politisk spil

Regeringen og Dansk Folkeparti (DF) har som led i finansloven for 2019 besluttet at lukke satspuljen.

Og selv om mange sociale organisationer er glade, vækker beslutningen også bekymring for, om sociale projekter fremover vil drukne i konkurrencen med andre politiske områder på finansloven.

Det mener i hvert fald Mads Roke Clausen, der er formand i Frivilligrådet, som rådgiver regeringen og Folketinget om, hvordan den frivillige sektor kan bidrage til at løse sociale udfordringer.

- Jeg frygter, at det bliver meget sværere at komme ind på finansloven. Det har været en drøm, som mange sociale organisationer har haft, men jeg tror også, at det er en meget optimistisk drøm, siger han.

For formanden i Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen, har det længe været et mål at lukke satspuljen, som han kalder "røveri ved højlys dag".

Alligevel kan han godt genkende den bekymring, som Frivilligrådet beskriver.

- Man kan godt frygte, at de indsatser, der skal afsættes penge til årligt, bliver en del af det årlige finanslovsslagsmål, og at man kommer til at mangle en kontinuitet og en bred politisk opbakning til de midler, der bliver afsat, siger Jann Sjursen.

- Men det er så lidt vilkårene ved, at det nu bliver de brede skuldre, der skal bære, tilføjer han.

Siden satspuljen blev oprettet i 1990, har den været under beskydning fra flere sider.

Kritikken har blandt andet været, at det er de arbejdsløse og pensionisterne, som finansierer projekter for hjemløse og psykisk syge.

Derfor har regeringen og DF besluttet, at pengene fra puljen fremover skal bruges på en pensionsreform, som skal sikre, at pensionister får højere pension.

Samtidig vil pengene blive brugt til obligatorisk opsparing for kontanthjælpsmodtagere.

Finansminister Kristian Jensen (V) mener ikke, at der er grund til at være bekymret for, om socialt udsatte grupper fortsat kan få økonomisk støtte, efter at satspuljen er afskaffet.

- Jeg mener, at der stadigvæk er gode muligheder. Nu skal socialpolitikken prioriteres ved det store bord, ligesom vi prioriterer sundhed, ældre eller uddannelse i dag, siger Kristian Jensen.

Ifølge det politiske netmedie Altinget indebærer aftalen også, at eksisterende satspuljeprojekter fortsætter.