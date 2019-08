Selv om Henrik Sass Larsen (S) har meldt ud, at han er sygemeldt, så modtager han stadig et honorar for sit virke som statsrevisor og folketingsmedlem.

Han har ikke bedt om sygeorlov fra Folketinget, selv om han ikke er kandidat i sin kreds længere og ikke står til rådighed.

Den tidligere socialdemokratiske minister får 30.000 kroner oven i sin folketingsløn, hvilket betyder, at hans samlede indtægt runder en million kroner.

Det skriver Ekstra Bladet.

Det er ellers Socialdemokratiets gruppeformand, Flemming Møller Mortensen, der for tiden varetager tjansen som statsrevisor, da han er stedfortræder for Henrik Sass Larsen.

Hos Statsrevisorernes sekretariat bekræfter man, at både Henrik Sass Larsen og Flemming Møller Mortensen modtager honoraret.

Det skyldes, at Henrik Sass Larsen ikke formelt har trukket sig som statsrevisor.

I første omgang fremgik det ellers på Folketingets hjemmeside, at Flemming Møller Mortensen var "statsrevisor fra 5. august 2019". Samtidig stod der under Henrik Sass Larsen, at han var statsrevisor 1. januar til 4. august 2019.

Men at Henrik Sass Larsen skulle være fratrådt som statsrevisor var en fejl. Det oplyser Socialdemokratiets gruppeformand ifølge Ekstra Bladet.

Beslutningen om at indkalde en stedfortræder for Henrik Sass Larsen blev truffet, efter at han i juni sygemeldte sig og forklarede, at han ville trække sig fra politik.

Sygemeldingen har dog ikke fået Henrik Sass Larsen til at bede om sygeorlov fra Folketinget.

Dermed er Henrik Sass Larsen ikke på sygeorlov og stadig fuldgyldigt medlem af Folketinget. Det oplyser Folketingets lovsekretariat ifølge Ekstra Bladet.

Derfor er hans socialdemokratiske suppleant i Sjællands Storkreds, Tanja Larsson, ikke blevet indkaldt som stedfortræder.

Det har ifølge Ekstra Bladet ikke været muligt at få en kommentar fra Henrik Sass Larsen.