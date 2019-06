Sass beholder akkurat sin plads i Folketinget

Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, får ikke nok personlige stemmer, men beholder sin plads i Folketinget på grund af listestemmer.

Det står klart med alle stemmer talt op i Sjællands Storkreds. Det fremgår af DR's valgsite, at han får det sidste af partiets otte mandater i storkredsen.

Socialdemokratiet har bibeholdt sine otte mandater i kredsen, og Sass Larsen snupper akkurat det sidste.

Partifællen Tanja Larsson har fået 4197 personlige stemmer i storkredsen og dermed ottendeflest personlige stemmer i partiet i storkredsen, mens 4017 har stemt personligt på Sass Larsen i kredsen.

Selv om Sass Larsen har fået færre personlige stemmer, så vælges han på grund af listestemmer.

De syv andre mandater går til socialdemokraterne Magnus Heunicke, Astrid Krag, Kaare Dybvad, Rasmus Horn Langhoff, Lennart Damsbo-Andersen, Kasper Roug og Mette Gjerskov.

Med kun lidt over 4000 stemmer lider Sass Larsen et stort tab i de personlige stemmer i forhold til valget i 2015. Dengang fik han 7201 personlige stemmer.

Også i hans egen kreds, Køgekredsen, er det gået tilbage for S-profilen. Her får han næsten halveret sit stemmetal i forhold til 2015-valget. Han går fra 3653 stemmer i kredsen til 1892 stemmer.

Henrik Sass Larsen er en del af den absolutte top i Socialdemokratiet. Alligevel har han flere gange gjort sig bemærket ved at komme med skarpe udmeldinger, som er imod partiets linje.

Det skete blandt andet i november sidste år, hvor han i tv-programmet "Pind & Sass" på TV2 News talte for, at Danmark skulle "rode sig ud af" internationale domstole og konventioner.

- Noget af det mest ødelæggende, det er den menneskeretsdomstol. Jeg mener, at den har blandet sig i alle mulige og umulige sager gennem tiden, sagde Sass i tv-programmet.

Han afviste efterfølgende, at han ville udmelde Danmark af konventioner. Det samme slog S-formand Mette Frederiksen fast.

I februar fortalte han i et interview med Politiken, at han i oktober blev ramt af en depression, der i næsten to måneder fik ham til at sove "19-20 timer i døgnet" og føre daglige samtaler med en psykolog.

I interviewet fortalte han også, at han i den periode ikke var i stand til at komme på arbejde bortset fra sit eget, ugentlige tv-program på TV2 News med Søren Pind.

Det mødte kritik fra Statsrevisorernes formand, Henrik Thorup (DF), at han ikke deltog i arbejdet hos Statsrevisorerne.