Samuelsen trækker sig efter at have tabt ni ud af 13 mandater

Partistifter mistede sin plads og trækker sig som leder, efter at Liberal Alliance blev Folketingets mindste.

Liberal Alliances leder, Anders Samuelsen, trækker sig fra sin post efter et stort nederlag ved folketingsvalget og intern kritik. Han blev ikke selv genvalgt til Folketinget.

Han var med til at stifte partiet i 2008, men nu trækker den siddende udenrigsminister sig fra sin post som leder af partiet.

Ved folketingsvalget onsdag mistede partiet ni ud af 13 mandater og blev Folketingets mindste parti sammen med Nye Borgerlige. Derfor trækker han sig, siger han på et pressemøde torsdag - dagen efter folketingsvalget.

- Sejren har mange fædre, men nederlaget har kun én. Det er mig, der står i spidsen for partiet, og jeg påtager mig ansvaret. Derfor trækker jeg mig i dag som leder af Liberal Alliance efter ti fantastiske år, siger Anders Samuelsen.

Han gør det klart, at der er tale om et "definitivt farvel til dansk politik".

Anders Samuelsen siger, at det er "hans forventning" og "det oplagte", at Simon Emil Ammitzbøll-Bille tager over som leder af partiet.

- Jeg er fuldstændig overbevist om, at Simon Emil Ammitzbøll-Bille vil tage over. Hver gang nogen har spurgt mig, har jeg peget på min højre hånd, siger han.

De seneste to og et halvt år har LA været i regering for første gang i partiets historie. Det har været en turbulent tid, hvor Anders Samuelsens parti opgav topskattelettelser, som han stod hårdt på.

I december 2017 var VLAK-regeringen tæt på at gå i opløsning, fordi Liberal Alliance truede med ikke at stemme for egen finanslov.

Anders Samuelsen mener, at han klargjorde, hvad partiet gik efter.

- Det har ikke altid været lige kønt undervejs, men det er en anden del af min ledelsesform. Det er, at vi kæmper med åben pande for det, vi gerne vil.

- Jeg påtager mig fuldt og helt ansvaret for, at jeg har truffet nogle beslutninger på partiets vegne, som har ført til et nederlag.

- Det er beslutninger, som åbenlyst er blevet kritiseret. At vi valgte at gå i regering, siger han.

Foruden Samuelsen mister partiet en række profiler såsom Joachim B. Olsen og Christina Egelund. Desuden stopper undervisningsminister Merete Riisager.

Sidstnævnte sagde ligesom LA-folketingsmedlem Henrik Dahl, at Samuelsen måtte gå af som leder. Ifølge ham er det en kritik, der har været på de indre linjer i flere år.

Til DR uddyber Henrik Dahl, at det har været nepotisme at udnævne Samuelsens søster, Mette Bock, til kulturminister, og at partiet har været "til grin", fordi Thyra Frank har været ældreminister, selv om hun i hans øjne ikke har kvaliteterne.

Til det svarer Anders Samuelsen:

- Det er noget, der siger mere om afsenderen end modstanderen, men jeg vil ikke gå ind i det, jeg kan godt forstå, hvis folk er skuffede.