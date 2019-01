Samuelsen får en næse for håndtering af krigsudredning

Et flertal i Folketinget tildeler udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) en politisk næse. Partierne bag næsen kalder den en lille en af slagsen.

Den får han for at give forskere bag en krigsudredning tilladelse til at bringe citater fra fortrolige møder i et af Folketingets nævn.

Flertallet består af regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, samt Socialdemokratiet og Enhedslisten.

Sagen handler om en udredning af den danske deltagelse i krigene i Kosovo, Irak og Afghanistan. Den offentliggøres 5. februar.

På et samråd i sidste uge beklagede Samuelsen forløbet i sagen. Det var vigtigt, siger DF's udenrigsordfører, Søren Espersen.

- Han har rettet kritik mod sig selv. Han havde en god forklaring på de forskellige ting, og vi har ikke noget personligt at udsætte på Samuelsen som udenrigsminister.

- Det her skulle have været håndteret på en anden måde. Det har han selv indrømmet, siger Espersen.

Krigsudredningen var resultatet af et meget omdiskuteret forløb, hvor den nye regering under Lars Løkke Rasmussen (V) nedlagde Irak- og Afghanistankommissionen.

Den var, med en kommissions ret til at indkalde vidner under ansvar, nedsat for at kulegrave Danmarks deltagelse i de to angrebskrige mod henholdsvis Irak og Afghanistan.

Danmark fulgte USA ind i landene efter terrorangrebet 11. september 2001 i USA.

Kommissionen blev dog lukket, da den ifølge daværende justitsminister Søren Pind (V) "havde karakter af personforfølgelse".

Kommissionen blev erstattet med en udredning. Her har forskere fået adgang til den nedlukkede kommissions dokumenter. De har desuden interviewet de nøglepersoner, der har valgt at stille op.

Forskerne bag udredningen har dermed haft mindre vidtgående beføjelser. Det har medført den kritik, at undersøgelsen skulle være udvandet.

Et mindretal i udvalget bestående af Alternativet, De Radikale og SF understreger behovet for størst mulig åbenhed.

De vil give forskere mulighed for at citere fra møder i Udenrigspolitisk Nævn. Men kun så længe det ikke skader sikkerhedspolitiske interesser.

Samuelsen er i øjeblikket i Ukraine. Der er han for at vise støtte, da Rusland tilbageholder 24 ukrainske søfolk. Han var derfor ikke til stede, da han fik næsen.

Han har beklaget, at kommunikationen ikke har været "fyldestgørende og tilstrækkelig præcis". Det fremgår ifølge beretningen til næsen.