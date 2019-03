Liberal Alliance har modet til at vise vejen for Danmark.

Det var et af hovedpunkterne, da partileder og udenrigsminister Anders Samuelsen lørdag holdt tale ved partiets landsmøde i København.

Her kom han ind på et af partiets store slagnumre, en fjernelse af topskatten. Det skal være med til at finansiere partiets økonomiske plan frem mod 2030, som blev lanceret fredag.

- Lad os nu komme af med den topskat. Lad os få et opgør med den diskussion, der bare handler om, at man giver til de rige og tager fra de fattige.

- Nej, vi gør noget for Danmark, vi giver noget til hele Danmark ved at fjerne topskatten.

- Vi skaber dynamik, vi skaber et stærkere samfund, siger han.

Liberal Alliance har på det seneste været aktive med udspil til den forestående valgkamp.

For nylig lancerede partiet en klimaplan, der blandt andet indeholder 3,7 milliarder kroner årligt til en grøn forskningsfond.

Fredag kom så Liberal Alliances økonomiske plan frem mod 2030. Den skal med 51 forslag ommøblere cirka 150 milliarder kroner på det offentlige budget.

Planen skal få beskæftigelsen til at stige med 100.000, og bruttonationalproduktet skal styrkes med 108 milliarder kroner.

Det skal blandt andet ske ved at fjerne topskatten og arveafgiften, og ingen skal ifølge Liberal Alliance betale mere end 40 procent i skat.

- Finansieringen til vores 2030-plan finder vi blandt andet, fordi vi har modet til at sige, at den offentlige sektor i Danmark, som er en af de største i verden, godt kan være en lille smule mindre.

- Vi kan godt gøre det lidt smartere, hvis vi fokuserer på kerneopgaverne og stoler på de offentligt ansatte. Så kan vi godt levere bedre velfærd for lidt færre penge.

- For hver gang, den offentlige sektor i dag bruger 100 kroner, foreslår vi, at den året efter skal have lov til at bruge 99,80 kroner. Det er ikke en massakre, siger Anders Samuelsen.

Liberal Alliances 2030-plan er blevet mødt med både kritik og positive toner i blå blok.

VLAK-regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, har direkte afvist planen.

Hos de to andre regeringspartier er der lidt mere forsonlige toner.

De Konservative deler ambitionen om at afskaffe topskatten, men savner blandt andet et svar på, hvordan LA vil skære ti procent i det offentlige forbrug.

Venstre ser positivt på dele af planen, men afviser at gå til valg på at sænke topskatten.

Liberal Alliance har gennem snart to et halvt år som regeringsparti været ude i gevaldige brydekampe med Dansk Folkeparti om netop skattelettelser.

Anders Samuelsen mener, at det har været kampene værd, selv om partiet har fået store skrammer undervejs.

- Vi er ikke kommet hele vejen, men vi er kommet et stykke, siger han om skattelettelser.

- Over 21 milliarder kroner er det blevet til blandt meget andet.

- Det var der ikke nogen, der havde troet på. Det er der faktisk ikke flertal for i Folketinget, men det har vi leveret, siger han.