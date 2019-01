Said Mansours forsvarer vil have indsigt i Marokko-aftale

En sigtelse for medvirken til terror i Casablanca i 2003 har ifølge TV2 fået den tidligere danske statsborger Said Mansour fængslet i Marokko.

Den oplysning er onsdag ny for hans beskikkede forsvarer i Danmark, Eigil Strand. Og nu vil han have flere oplysninger om udvisningsaftalen mellem Danmark og Marokko.

Mansour blev fredag i sidste uge udvist til Marokko. Ifølge udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) skete det efter en specifik aftale med Marokko.

Det er den aftale, Eigil Strand vil have indsigt i.

- Jeg er ikke overrasket over, at han er fængslet, eller for den sags skyld at han er sigtet.

- Jeg havde ikke kendskab til, at der skulle være en verserende sigtelse for terror begået i Marokko i 2003, som det oplyses, siger han.

- Så længe jeg repræsenterer ham, vil jeg gøre, hvad jeg kan. Det drejer sig i første omgang om at få aktindsigt i den eventuelle aftale. Eller hvordan den måtte være indgået, hvis den er mundtlig, siger Eigil Strand.