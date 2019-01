Said Mansour fængslet for terror i Marokko

Udvisningen af Said Mansour blev gennemført i fredags. Nu er han indespærret i et marokkansk fængsel.

Den terrordømte og netop udsendte tidligere danske statsborger Said Mansour er i Marokko blevet sigtet og fængslet for medvirken til terror.

Det bekræfter den marokkanske ambassadør i Danmark, Khadija Rouissi, over for TV2.

Mansour er ifølge TV2 mistænkt for at være indblandet i terrorangrebene i den marokkanske by Casablanca i 2003. Angrebene kostede 41 mennesker livet og sårede flere end hundrede.

Said Mansours danske forsvarer, Eigil Strand, siger til TV2, at han intet anede om terrormistanken i Marokko.

- Det er nyt for mig, at han er sigtet, siger advokaten.

Selv om Eigil Strand siger, at han ikke var klar over mistanken mod Mansour, kommer den ikke bag på ham.

- Det er sådan set det, jeg har forventet. Det tror jeg også, han selv har forventet, men jeg har ikke fået nogen officiel meddelelse fra de danske myndigheder, siger Eigil Strand.

I 2015 blev han af Østre Landsret idømt fire års fængsel for at opfordre til terror og hellig krig.

Landsretten annullerede senere Mansours danske statsborgerskab og udviste ham for altid. Dommen blev i 2016 stadfæstet i Højesteret.

Han blev som den første frakendt sit statsborgerskab på grund af terrorpropaganda.

I 2006 ønskede Marokko at få udleveret Mansour, da han var mistænkt for terrorrelateret kriminalitet. Men begæringen blev afvist, da den var mangelfuld.

Det er uvist, om begæringen dengang handlede om angrebet i Casablanca i 2003.

Også i 2015 anmodede Marokko om en udlevering. Men også her sagde Justitsministeriet nej.

Mansour har gennem sin advokat fortalt, at han frygter for sit liv i Marokko.

Ifølge udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) har den danske stat forud for udvisningen af Said Mansour fået garanti for hans sikkerhed.

Det er sket efter en specifik aftale med Marokko, sagde hun i weekenden.

- Der er selvfølgelig fuldstændig styr på tingene i forhold til Said Mansour, og jeg må sige, at jeg er meget tilfreds med det.

- Men det er selvfølgelig også set i det lys (Mansours sikkerhed, red.) naturligt, at en sag som den her tager meget lang tid, sagde Støjberg.

Mansour kom til Danmark i 1984 og fik dansk statsborgerskab i 1988.