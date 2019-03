Sager om fejl på Rigshospitalet afvist af afdelingstop

Rigshospitalet gennemgår nu databasen for afviste sager. Derudover er de ansvarlige bedt om en redegørelse.

Flere sager om fejl på Rigshospitalet er blevet afvist af ledende medarbejdere. Det skriver TV2 søndag.

156 ud af 3700 indberetninger fra hospitalets personale i 2018 om farlige eller potentielt farlige situationer for patienterne er ifølge mediets oplysninger blevet afvist og endt i rapporteringssystemets skraldespand.

I 56 af tilfældene burde det ikke være sket. Det vurderer Mark Krasnik, der er overlæge og risikomanager på Rigshospitalet.

- Det er et spørgsmål om vores patientsikkerhedskultur, siger han til TV2.

Sundhedspersonalet skal ifølge gældende regler indberette fejl eller situationer, hvor der kan være fare for fejl. Disse betegnes som utilsigtede hændelser.

Indberetningerne lander hos Styrelsen for Patientsikkerhed, der vurderer sagerne.

Ifølge paraplyorganisationen Danske Patienter er det et vigtigt system. Det er nemlig til for at sikre patienterne. Derfor er det en "skidt tendens", hvis sager sorteres fra, udtaler vicedirektør Annette Wandel til Ritzau.

- Det er ikke altid, at man lokalt opdager fejlen. Det er først, når man får et større billede med indberetninger fra flere hospitaler, at man kan finde ud, hvilke procedure, der er farlige.

- Det er bekymrende, at der bliver luget ud i indberetninger, fordi det kan betyde, at man ikke får opdaget fejl og ikke får grebet ind, siger hun.

Blandt dem, der har oplevet at få afvist en indberetning, er sygeplejerske Vicki Flygenring Gudmandsen. Hun havde rapporteret om et tilfælde, hvor en patient blandt andet ikke havde fået medicin til tiden.

Det kunne have haft alvorlige konsekvenser for patienten.

- Han (lægen red.) sagde til mig, at han i samråd med ledelsen ikke mente, at det var en utilsigtet hændelse, siger hun til TV2.

De medarbejdere, der melder om fejl, er ifølge lovgivningen sikret, at en anmeldelse ikke får negative konsekvenser. Desuden har anmelderen mulighed for at indgive en rapport anonymt.

Men også anonymiteten har Rigshospitalet haft svært ved at overholde.

Ifølge Kent Kristensen, lektor i sundhedsret ved Syddansk Universitet, er det et "stort problem", at Rigshospitalet har handlet mod reglerne.

- Hvis ledelsen sidder og sorterer i indberetningerne og kender dem, der indberetter, så nedbryder man skellet mellem den lærende og den sanktionerende del, og systemet mister troværdighed, siger han til TV2.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser til TV2, at den vil undersøge, om alle regioner overholder reglerne.

Derudover gennemgår Rigshospitalet nu databasen for afviste sager. Samtidig er de ansvarlige læger blevet bedt om en redegørelse.