Både Østre og Vestre Landsret mente, at kommunes to p-bøder var ulovlige. Nu skal sagen for Højesteret.

En strid mellem Københavns Kommune og to bilister når nu landets øverste retsinstans, Højesteret.

I en pressemeddelelse oplyser Procesbevillingsnævnet, at der er givet tilladelse til, at kommunen må anke sagen, der drejer sig om parkeringsbøder.

Sagen handler om, at de to bilister på to forskellige tidspunkter havde betalt for at parkere deres biler, men havde tastet ét ciffer i bilens nummerplade for meget eller for lidt, da de købte billet ved kommunens p-automat.

Ved købet blev registreringsnummeret sendt til en onlinedatabase. Der blev ikke udskrevet en fysisk parkeringsbillet.

Begge bilister blev senere pålagt en parkeringsafgift, fordi parkeringsvagten ved onlineopslag ikke kunne se, at der var betalt for de parkerede biler.

Ved fogedretten var retten uenige. Den ene sag endte med medhold til kommunen, den anden med medhold til bilisten. Derfor blev sagerne også testet ved henholdsvis Vestre og Østre Landsret.

Her fik bilisterne medhold i begge sager, og derfor vil Københavns Kommune have Højesterets vurdering af sagen.

De to landsretter anførte, at bilisterne havde købt parkering i en elektronisk parkeringsstander i overensstemmelse med reglerne, selv om bilisterne ved købet tastede et bogstav for lidt henholdsvis et bogstav for meget i registreringsnummeret.

- Vi er rigtig tilfredse med dommen, lød det fra Casper Schad, advokat ved bilejernes interesseorganisation FDM, i februar i forbindelse med afgørelsen i Østre Landsret.

- Når man ikke har forsøgt at snyde kommunen, men blot har tastet forkert, så er det ikke rimeligt, at man skal betale flere hundrede kroner i form af en p-afgift.