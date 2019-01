Sådan sikrer kommuner sig mod vandmasserne

Kerteminde

Efter at have brugt flere år på at planlægge og diskutere byggeriet af en sluse i havnen i Kerteminde, valgte et flertal af sluselavet sidste år at nedstemme planerne om en sluse.

Kerteminde har i dag ingen konkrete planer om at sikre Kerteminde og området omkring Kertinge Nor mod stormflod.