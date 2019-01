Så er der serveret: Mad-alkymist og stjernedesserter på Heartland

Marie Linea Østergaard, ostemager

Marie Linea Østergaard studerer til mejeriingeniør på Københavns Universitet og er en vaskeægte ostemager.

Hun forsøger at åbne op for ostens forunderlige verden og give folk en ny forståelse for rå mælk og den gamle osteskole – hun vil starte en osterevolution, der får osten tilbage på landkortet! Ost fremstillet på naturlige kulturer er nemlig et ældgammelt håndværk, der drejer sig om at beherske de bakterier, der er naturligt til stede i den rå mælk og dens omgivelser.

Det er noget af det, man kan blive klogere på, når Marie Linea Østergaard holder en ostemager-workshop på Tasteland.