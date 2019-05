SV-regering får kølig modtagelse i meningsmåling

Det har været svært at finde politisk opbakning til idéen om en SV-regering efter valget, som statsminister og Venstre-formand Lars Løkke Rasmussens lancerede i sin bog, "Befrielsens øjeblik" i sidste uge.

Først og fremmest har Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, afvist den. Hun mener, at der er mere, der skiller de to partier ad, end det, de er enige om.

Og vælgerne er tilsyneladende heller ikke nemme at overbevise.

I hvert fald viser en meningsmåling foretaget af Voxmeter for Ritzau, at kun 32 procent af de adspurgte bakker op om forslaget.

48 procent er imod, mens 20 procent af de adspurgte ikke ved, hvad de skal mene om det.

Kigger man på, hvordan de to partiers vælgere ser på sagen, er der til gengæld opbakning blandt Venstre-tilhængere til formandens forslag.

Hele 65 procent af de adspurgte Venstre-vælgere synes godt om et nyt samarbejde mellem de to store partier, men kun 27 procent af S-vælgerne er af samme opfattelse.

Alt i alt er det svært at finde den store entusiasme omkring projektet, og det er der ikke noget at sige til, hvis man skal tro politisk kommentator Noa Redington.

- Jeg har svært ved at se, hvordan energien omkring sådan en regering skal opstå. For hvis Socialdemokratiet taler varmt om den, så bryder helvede løs på venstrefløjen.

- Og entusiasmen fra Løkke er fraværende, fordi det er så utroværdig et udspil. Hans tilgang kommer fra superdårlige meningsmålinger og en form for dobbeltsprog om ekstreme partier.

- Der er ingen, der ønsker den. Det kan godt være, at DF ønsker den, men det er kun fordi de står over for et historisk dårligt valg, siger kommentatoren.

Ser man bort fra samlingsregeringer i krigsperioder, så har Socialdemokratiet og Venstre kun én gang tidligere siddet i regering sammen.

Det var den såkaldte arbejder-bonderegering, der tiltrådte i august 1978 med socialdemokraten Anker Jørgensen for bordenden. Regeringen holdt dog kun sammen i 14 måneder.