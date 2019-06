SF's Jacob Mark får flere stemmer end sin partiformand

Folketingsvalget må siges at have været en stor succes for SF-profilen Jacob Mark.

Han har således fået 23.213 stemmer i Sjællands Storkreds, hvilket er markant flere stemmer end ved valget i 2015, hvor han fik 2948 personlige stemmer.

Med de mange personlige stemmer ved dette folketingsvalg slår Jacob Mark sin egen partiformand, Pia Olsen Dyhr, der i Københavns Storkreds har fået 20.047 stemmer.

Desuden får Jacob Mark flere stemmer end DF-formand Kristian Thulesen, der har fået 23.119 stemmer og Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, der får 22.223 stemmer.

Det er da også svært at forstå for SF-gruppeformanden, at valget er gået så godt.

- Hvad sker der. Drømmer jeg eller hvad. For fire år siden fik jeg 3000 stemmer og fik lige kæmpet mig i Folketinget. Nu har I givet mig mere end 23.000 stemmer ... det er mere end Kristian Thulesen Dahl og Søren Pape, skriver Jacob Mark på Facebook.

Ved folketingsvalget har rød blok fået en sejr, og Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, skal nu forsøge at danne en ny regering. Hun vil gå efter en ren S-regering.

SF har dog sagt, at partiet står fortsat fast på minimumsnormeringer, en ambitiøs og bindende klimalov og et Danmark med færre fattige børn. Og dermed tegner det til at blive hårde forhandlinger, når der skal dannes en rød regering.