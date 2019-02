Står det til SF, skal danske borgere have en større rolle i beslutningsprocesserne på Christiansborg gennem et såkaldt borgerting.

Det skal bestå af tilfældigt udvalgte borgere, der skal fortælle, hvad de mener om et lovforslag, der er til behandling hos politikerne.

Det vil give bedre forståelse for de politiske processer og øge tilliden til Christiansborg, vurderer Jacob Mark, der er gruppeformand i SF.

- Vi vil åbne Christiansborg og sprede beslutningsprocesserne ud. Det er ud fra en tankegang om, at vi ikke ved alt inde på Christiansborg, siger han.

Borgertinget skal bestå af omkring 100 borgere, og posten i tinget skal gå på skift. Til at starte med skal det være et forsøg på de større lovforslag.

- Når vi har større lovforslag eller store reformer, som skal behandles i Folketinget, skal borgerne ind over, siger han og tilføjer:

- Så vi forestiller os, at man har en tilfældig udtrækning, så et antal borgere fra hele landet kommer ind og giver deres vurdering.

Detaljerne er endnu ikke slået helt fast, påpeger Jacob Mark. Men de udvalgte borgere vil være underlagt borgerligt ombud, sådan at de kan få fri fra arbejde.

- Det vil stadig være sådan, at det er de folkevalgte politikere, der skal træffe den endelige afgørelse, påpeger Jacob Mark.

Sidste år foreslog også Alternativet at oprette et borgerting. Det skulle fungere som et andetkammer og supplere folketinget til at udvikle ny politik.

Her skulle medlemmerne også bestå af almindelige borgere, der blev valgt via lodtrækning. Men Jacob Mark mener ikke, at borgertinget skal være fast.

- Det skal være en høringspart. Ikke et selvstændigt kammer i folketinget af borgere, forklarer han.

Han henviser til, at blandt andet Aarhus Kommune har haft succes med borgerbudgetter, hvor borgere var med til at fordele kommunens penge.

SF vil tage forslaget op med de andre partiers gruppeformænd og opfordre til, at der bliver nedsat en arbejdsgruppe, der kan skabe en mere konkret model.

Jacob Mark ved endnu ikke, om der er opbakningen til borgertinget.