SF vil investere i flere og hurtigere tog i hele landet

Den kollektive trafik skal have et løft, så der i hele landet er et godt alternativt til bilen, mener SF.

Flere og hurtigere tog mellem de største byer, bedre S-tog, flere letbaner samt mere plads til busser og cyklister i byerne.

Sådan lyder det i et udspil fra SF for den kollektive trafik. Partiet vil investere 50 milliarder kroner frem mod 2030.

Udspillet skal sikre, at flere vælger tog, bus eller cykel, og at færre tager bilen.

Målet er, at 95 procent af al offentlig transport skal være CO2-neutral i 2030, og det skal ske ved at omlægge busser til el og ved at gennemføre elektrificeringen af jernbanerne.

Et centralt element i planen er, at timemodellen bliver til virkelighed, så det maksimalt tager en time i tog mellem byerne Aalborg, Aarhus, Odense, Esbjerg og København.

SF's partiformand, Pia Olsen Dyhr, var selv transportminister i S-SF-R-regeringen, da forliget om Togfonden blev indgået i 2014.

- Vi vil have en klimavenlig transportsektor, og vi skal have en kollektiv trafik til alle - ikke kun dem i storbyerne, siger Pia Olsen Dyhr.

- Timemodellen er central, så man kan komme mellem de store byer på en time. Men intentionen er også at lette banerne, så der for eksempel kan komme bedre kollektiv trafik i Vestjylland, siger hun.

I denne uge har Dansk Folkeparti truet med at opsige forliget om Togfonden, der har som mål at sikre kortere rejsetid mellem de store byer.

For SF er det vigtigt, at Togfonden bevares. Dyhr mener, at der mange steder ikke er et godt nok alternativ til at tage bilen.

Kan det ikke være med tog, skal der være en god mulighed for at tage bussen.

- Vi har i rigtig mange år oplevet, at der bliver sparet på busserne, fordi regioner og busser mangler penge, så de skal have en saltvandsindsprøjtning, siger hun.

Til gengæld vil SF ikke prioritere biltrafikken. Det skal koste penge at køre i de største byer i myldretiden, og bilisterne skal som udgangspunkt ikke forvente nye motorveje eller store udbygninger af de eksisterende.

- Nogle af de steder, hvor der er meget trængsel, skal det koste noget at køre på de travle tidspunkter.

- De penge skal bruges til at investere i kollektiv trafik, så der er et reelt alternativt til at tage bilen, siger Pia Olsen Dyhr.