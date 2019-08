SF vil have nyt medieforlig på plads til efteråret

Det haster med at komme i gang med forhandlingerne om en ny medieaftale, som bør være på plads allerede til efteråret.

Det mener regeringens støtteparti SF.

Kulturminister Joy Mogensen (S) sagde ellers søndag, at hun først forventer en ny medieaftale i det nye år. Men det er alt for sent, lyder det fra SF's medieordfører, Jacob Mark.

- Lige nu sidder der et helt Mediedanmark og venter, og de ved, at der kommer et nyt medieforlig. Jeg mener ikke, at vi skal holde dem hen, men at vi skal give dem ro, siger han.

Med folketingsvalget er der ikke længere et flertal bag den medieaftale, som den tidligere regering og DF blev enige om i 2018.

Jacob Mark mener, at det er afgørende, at medieforliget bliver lavet sideløbende med finanslovsforhandlingerne, som bliver en af de første store opgaver for den nye regering.

- Forhåbentligt kan det meste løses inden for den aftale, der allerede ligger i dag, men skulle det vise sig, at der mangler et lille beløb, så kan man jo gå over til finanslovsforhandlingerne og se, om man kan finde beløbet der, siger Jacob Mark.

Hvis medieforliget først skal forhandles, efter at finansloven er faldet på plads, vil man under finanslovsforhandlingerne "forhandle mediepolitik i blinde", mener Jacob Mark.

Med medieforliget fra 2018 var den tidligere VLAK-regering og DF blandt andet enige om at beskære DR med 20 procent, og at FM4-radiokanalen (der i dag hedder Radio24syv, red.) skal have hovedsæde 110 kilometer fra København.

For SF er det vigtigt, at de kommende besparelser på DR bliver aflyst, og partiet vil til gengæld forsøge at sikre, at store techgiganter betaler den skat, de skal i Danmark.

Søndag ville Joy Mogensen ikke svare på, om hun ligesom SF mener, at besparelserne på DR skal droppes.