SF vil have lige mange mænd og kvinder i rød regering

En regering med kønsbalance vil "sætte et godt eksempel for vores børn", mener SF-formand Pia Olsen Dyhr.

Hvis rød blok vinder det kommende folketingsvalg, skal der være lige mange kvinder og mænd i den nye regering.

Sådan lyder opfordringen fra SF's formand, Pia Olsen Dyhr, til S-formand - og måske kommende statsminister - Mette Frederiksen.

Det skriver Politiken.

En regering med en lige kønsbalance vil sende et signal til piger og drenge om, at de kan have præcis samme drømme og samme mulighed for at nå dem, mener Pia Olsen Dyhr.

- Da Helle Thorning-Schmidt blev statsminister, så var der jo piger, der lige pludselig tænkte "hey, det kan jeg også blive", siger hun til Politiken.

Derudover tror Pia Olsen Dyhr, "at en regering bliver bedre, hvis den er blandet kønsmæssigt".

Den lige kønsfordeling gælder ikke kun antallet af ministertaburetter. SF-formanden ser også gerne, at der kommer flere kvinder på de tunge ministerposter og i vigtige regeringsudvalg.

- Da vi sad i regering sidst, havde vi både en kvindelig statsminister og to kvindelige vicestatsministre, og det, mener jeg, er et vigtigt signal at sende til omverdenen: At kvinder kan præcis det samme som mænd.

- Det er jo ikke det, vi ser i Løkkes regering lige nu. Overhovedet, siger hun.

I den nuværende regerings to vigtigste udvalg - Koordinationsudvalget og Økonomiudvalget - sidder der lige nu én kvinde. Det er børne- og socialminister Mai Mercado (K), der har en plads i Koordinationsudvalget.

Over for Ritzau understreger Pia Olsen Dyhr, at hendes udmelding ikke skal ses som et ultimativt krav, men en klar opfordring, i forbindelse med eventuelt kommende regeringsforhandlinger.

- SF vil selv levere på 50/50, hvis vi skulle komme i den situation, at vi skulle i regering. Og det vil jeg også forvente, at en kommende regering gør.

- En regering skal selvfølgelig afspejle sin befolkning, og der er lige så mange kvinder som mænd i Danmark - også kvalificerede kvinder.

- Det betyder noget, om man som dansker kan genkende sig selv i den regering, vi har, siger Pia Olsen Dyhr til Ritzau.

Det vides ikke, om Socialdemokratiet vil forsøge at følge SF's opfordring.

I en kommentar til Politiken skriver politisk ordfører Nicolai Wammen:

- Hvis danskerne betror os regeringsansvaret, så vil vi naturligvis være optaget af at danne en regering med både dygtige kvinder og mænd. Hvordan den præcis kommer til at se ud, må fremtiden vise.

- Men man kan i hvert fald være sikker på, at det vil være med en kvinde i spidsen, nemlig Mette Frederiksen som statsminister.