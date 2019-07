SF vil forbyde fransk delikatesse: Det er barbarisk

Det bør være forbudt at producere den franske delikatesse foie gras i EU.

Sådan lyder det fra SF's fødevareordfører, Carl Valentin.

- Det er en af de allermest barbariske måder at producere fødevarer på. Man behandler de her fugle på en meget grov måde, og det synes vi ikke er i orden.

- Og danskerne har faktisk også i ret stort omfang taget moralsk afstand fra det her allerede. Forbruget falder kraftigt, og produktionen er blevet ulovlig i Danmark. Og derfor er det noget, vi vil fokusere på, siger ordføreren.

Udmeldingen kommer i kølvandet på en diskussion om retten til at sælge foie gras, efter at lederen af Torvehallerne i København, har anbefalet sine stadeholdere ikke at sælge den franske spise.

Ledelsen af Torvehallerne kom med anbefalingen, efter at kunder på Torvehallernes facebookside havde brokket sig over, at stadeholderen Ma Poule, der sælger franske specialiteter, havde foie gras i sit sortiment.

Det er forbudt at producere foie gras i Danmark, men det kan ikke på grund af EU's indre marked forbydes at importere. Foie gras er en paté lavet på enten gåse- eller andelever.

Dyrene tvangsfodres i de sidste to-tre uger af deres levetid med en langt større mængde foder, end de selv ville æde. Det gør, at dyrene udvikler fedtlever, der ifølge Dyrenes Beskyttelse vokser sig seks til ti gange så stor som en normal lever.

Ifølge Fødevarestyrelsen kommer 90 procent af foie grasen i dag fra ænder frem for gæs, som det var tidligere, mens hovedparten af produktionen finder sted i Frankrig.

I EU produceres patéen dog også i Belgien, Bulgarien, Spanien og Ungarn. Det er ikke forbudt at producere foie gras i Europa.

Men det er bestemt, at der ikke må produceres foie gras andre steder, end hvor der i forvejen var produktion, da EU-reglerne blev vedtaget, fremgår det af Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Til trods for at Danmark ikke kan forbyde import af foie gras, vil SF alligevel kæmpe for at forbyde "overklassespisen".

- Grunden til, at jeg nævner overklassen, er, at det meget er en overklassespise. Jeg synes, at det er trist, at der kan være så lidt fokus på dyrenes ve og vel, at man tænker mere på at få pleaset sine smagsløg end muligheden for at beskytte dyrene, siger Carl Valentin.

Spørgsmål: Men det er jo primært overklassen, der køber for eksempel økologisk sammenlignet med folk med lav indkomst. Så det er vel en falsk præmis, at overklassen går mindre op i dyrevelfærd?

- Jeg ved ikke noget om, hvorvidt overklassen går mere op i dyrevelfærd. Men når man har flere penge, så har man også råd til at gå ned i Irma og købe nogle produkter, hvor dyrene har haft det bedre.

- Og det skal man endelig gøre. Men når det kommer til foie gras er det helt ude af proportioner, hvordan man behandler dyrene, siger Carl Valentin.