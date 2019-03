SF på optur kort før valget

- For præcis fem år og 30 dage siden stod jeg her i Kolding ved mit første landsmøde som formand for SF. Vi var lige trådt ud af regering, eller måske nærmere: tumlet ud af regering. Hvis vi skal være helt ærlige, så så det ikke spor kønt ud. Sådan lød det fra SF's formand Pia Olsen Dyhr i sin tale ved SF's landsmøde i Kolding lørdag. Her erklærede hun SF for igen at være klar til at gå i regering.