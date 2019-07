SF klar til højere skat for at stoppe salg af fossilbiler i 2030

Regeringens støttepartier er sikre på, at Danmark kommer til at forbyde nysalg af diesel- og benzinbiler.

Hvis Danmark stopper salget af benzin- og dieselbiler i 2030, er det et brud på EU-lovgivning.

Men det får ikke regeringens støttepartier SF og De Radikale til at tvivle på, at der kommer et forbud mod nysalg af diesel- og benzinbiler.

- Vi ved jo godt, at der er begrænsninger i forhold til EU's indre marked, siger politisk ordfører i SF Karsten Hønge, som tror på, at der er mulighed for at ændre EU-reglerne.

- Danmark er heldigvis enig med en række andre lande i EU om at lave et forbud, så derfor tror jeg, at der er gode muligheder for at få det igennem i EU, siger han.

Også Ida Auken, som er klima- og miljøordfører i Radikale Venstre, hæfter sig ved, at Danmark ikke er alene om at ønske lignende forbud.

Hun har tiltro til, at der bliver indført et forbud mod de forurenende biler, skriver hun på Twitter.

- Bilindustrien i Europa må læse skriften på væggen. Danmark kommer til at forbyde nysalg af benzin- og dieselbiler på den ene eller anden måde. Det er en vigtig del af klimaløsningen, skriver Ida Auken.

Hun opfordrer regeringen til at tage det op med EU-Ministerrådet.

Det er den polske EU-kommissær Elzbieta Bienkowska, som ifølge Berlingske skriver til Folketingets Europaudvalg, at et stop af salget af benzin- og dieselbiler ikke kan gennemføres, som loven ser ud i dag.

Hun opfordrer dog samtidig til, at Danmark skal henvende sig til formandskabet for ministerrådet for at få sat problematikken på dagsordenen, da flere andre landet har lignende planer.

EU-professor Peter Nedergaard fra Københavns Universitet siger til Berlingske, at det kan være svært at nå at indføre et forbud allerede i 2030 på grund af arbejdsgangen i EU.

Men både Karsten Hønge og Ida Auken vurderer, at en alternativ løsning kan være at skrue afgifterne på nye benzin- og dieselbiler så højt op, at der de facto bliver tale om et forbud.

- Hvis det ikke skulle kunne lade sig gøre inden 2030, kan vi i Danmark beskatte sorte biler så hårdt, at det i virkeligheden svarer til et forbud, siger Karsten Hønge.

Det er et direktiv fra 2007, som kortlægger, hvilke typer godkendelser, biler kan få i Europa. Det er det direktiv, som skal ændres, hvis Danmark skal indføre et forbud.

Men nogle medlemslande har store interesser i bilindustrien, heriblandt Tyskland, hvor industrien er landets største private arbejdsgiver.

- Den tyske bilindustri skal jo ikke holde op med at producere, den skal bare producere noget andet, siger Karsten Hønge.

Ifølge Berlingske har det ikke været muligt at få fat i relevante ministre på området.