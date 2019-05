SF går fra et mandat til to mandater i EU-Parlamentet

SF får to mandater ud af Danmarks 14 mandater i EU-Parlamentet. Det er en fremgang på ét mandat for partiet.

Det viser valgprognoser ifølge DR og TV2. Over 98 procent af stemmerne er talt op, fremgår det af it-virksomheden KMD's hjemmeside klokken 00.01. KMD står for den officielle optælling af stemmer.

Ifølge KMD står SF til 13 procent af stemmerne.

Margrete Auken (SF) er partiets spidskandidat.

SF-formand Pia Olsen Dyhr er begejstret for resultatet.

- Det er fantastisk. Tænk, at SF får to mandater. Vi havde håbet, at vi kunne beholde det ene, fordi Alternativet og Enhedslisten stiller op for første gang. Jeg er glad og lykkelig, siger hun.

Pia Olsen Dyhr har givet sin stemme til spidskandidat Margrete Auken. Det fortalte hun tidligere på valgdagen.

Resultatet betyder, at SF's Karsten Hønge ligger lunt i svinget til at blive valgt ind i EU-Parlamentet. Han stiller dog også op til Folketinget, men kan ikke sidde begge steder.

Det kaldte han tidligere på valgaftenen et "luksusdilemma". Ifølge ham er det op til partiets ledelse at bestemme, hvor han skal sidde.

SF har sideordnet opstilling, så det er ikke sikkert, at Hønge bliver valgt ind, selv om partiet har fået to mandater.

Venstre bliver det største parti ved valget efterfulgt af Socialdemokratiet. Venstre tager fire mandater, hvilket er en fordobling sammenlignet med sidste valg. Socialdemokratiet beholder sine tre mandater.

Dansk Folkeparti lider et stort valgnederlag, idet partiet går fra fire mandater til ét.

Som det eneste parti er DF ikke med i et valgforbund i forbindelse med valget. Så selv om DF faktisk fik flere stemmer end De Radikale, får De Radikale to mandater i Europa-Parlamentet, mens DF må nøjes med det ene.

Det skyldes, at De Radikale danner valgforbund med Alternativet, som ikke fik stemmer nok til et mandat. Men Alternativets stemmer overtager De Radikale, og på den måde overhaler De Radikale altså DF.

De Konservative beholder deres ene mandat. Enhedslisten får et mandat, mens Folkebevægelsen mod EU ryger helt ud af EU-Parlamentet.

Hverken Alternativet eller Liberal Alliance kommer ind i EU-Parlamentet.