SF-formand står fast på tre krav til Mette Frederiksen

SF har haft et flot valg og står fast på tre krav til Socialdemokratiet, men erkender behov for kompromisser.

SF-formand Pia Olsen Dyhr glæder sig over det flotte valg under sin valgtale, da partiet står til at gå frem ifølge både DR's og TV2's valgprognose onsdag aften.

Partiet står fortsat fast på minimumsnormeringer, en ambitiøs og bindende klimalov og et Danmark med færre fattige børn. Og dermed tegner det til at blive hårde forhandlinger, når der skal dannes en rød regering.

- De partier, der gerne vil i en anden retning, ser ud til at få et godt valg.

- En ny retning betyder en ægte grøn regering, der leverer det, der skal til på klimaområdet.

- En ny regering skal styrke vores velfærd. Her taler jeg ikke om en ny rutsjebane, her taler jeg om minimumsnormeringer, siger hun i sin valgtale onsdag aften på valgdagen.

Hun erkender, at selv om det ser ud til, at Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, kan danne regering, så bliver det en hård omgang, da Enhedslisten, De Radikale og SF får et godt valg.

- Selv om valgets tale ser temmelig klart ud, kan man godt frygte, at det kommer til at ligne en labyrint med tusind forskellige blindgyder.

- Vi skal levere resultater ikke bare flotte ord, sådan er vi SF'ere ikke. Men det kommer til at koste kompromisser, for ingen kan gøre noget alene.

- Ingen skal være i tvivl om, at SF bliver det parti, der kommer til at presse på for en ny retning i Danmark og en ny regering, siger hun.