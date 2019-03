SF-formand fremhæver fire krav til ny regering

- Jeg tror, at mange danskere håber på, at Danmark nu kan blive anderledes. Det vil vi gerne prøve at levere på.

Sådan lyder det fra SF's formand, Pia Olsen Dyhr, der søndag afslutter SF's to dage lange landsmøde i Kolding.

Det sker med fremhævelsen af fire særligt vigtige krav til en ny regering: For det første skal kontanthjælpsloftet skal afskaffes.

Der skal gennemføres en "ambitiøs" klimapolitik med en bindende klimalov. Daginstitutioner skal have minimumsnormeringer for at sikre flere pædagoger per barn. Og så skal Danmark igen tage 500 kvoteflygtninge om året.

- Det er fire af vores 15 krav, som jeg mærker en stor opbakning til på landsmødet. For vi vil ikke bare have en ny regering, vi vil have en ny politik, siger Pia Olsen Dyhr.

I den kolde forårssol stillede hun sammen med de øvrige deltagere i landsmødet op i bogstavformation i parken foran Hotel Comwell i Kolding. Målet var at få taget dronebilleder, der skal understøtte demonstrationer for minimumsnormeringer.

Det er blot ét af SF's 15 krav til en ny regering. En regering som SF gerne vil være del af, hvis politikken er den rigtige.

- Det er regeringen ikke støttepartiet, der bestemmer, hvor Danmark bevæger sig hen. Det er i virkeligheden det, jeg siger meget klart. Hvis politikken er den rigtige, så er vi klar til at gå i regering. Men vi er ikke villige til at skrotte vores politik for at komme i regering, siger Pia Olsen Dyhr.

Hun oplever, at der er "et stort flertal" af deltagerne på landsmødet og blandt SF's vælgere, som ønsker, at SF kommer i regering igen.

- Men selvfølgelig med den forudsætning, at politikken er rigtig. Jeg har ikke tænkt mig nogensinde igen at føre en borgerlig økonomisk politik. Det var en fejl, sidst SF var i regering, at man accepterede det i et regeringsgrundlag.

- Og det er jo det, der spøger i folks baghoved. Kan det ske igen? Det vil jeg gerne love dem: Det kommer det ikke til.

Spørgsmål. Hvorfor skete den fejl i 2011, hvor I gik med til et regeringsgrundlag, som fastslog, at I ville videreføre VK-regeringens økonomiske politik i videst mulige omfang?

- Det var, fordi vi fra starten af havde sagt, at vi bare skal i regering. Så er det meget svært at kræve politiske indrømmelser efterfølgende. Det gør vi ikke igen.

Spørgsmål: Hvad er forskellen til nu?

- Det er, at vi taler om politik. Vi taler om vores krav om mindre ulighed, et mere demokratisk Danmark med ro på og tid til vores børn. Og selvfølgelig en ambitiøs klimapolitik. Det er på det grundlag, vi vil forhandle om eventuelt at komme i regering.

- Hvis vi ikke kommer i regering, så vil vi som støtteparti stille forslagene til finansloven. Vi lægger os ikke ned, siger Pia Olsen Dyhr.