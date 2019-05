SF-formand ærgrer sig over manglende fokus på EP-valg

SF-formand Pia Olsen Dyhr stemmer endnu engang på partiets spidskandidat, Margrete Auken, til Europa-Parlamentet.

Det siger hun klokken 11.30, kort før hun skal ind og afgive sin stemme i Kirkebjerg Skole i Vanløse.

Olsen Dyhr mener, at partiets 74-årige Europa-veteran har ført en flot valgkamp og kalder hende "den grønneste stemme i Europa".

Men det ærgrer formanden, at der både har været dansk valgkamp til Folketinget og europæisk parlamentsvalg på samme tid.

- Europa-Parlamentet er druknet lidt i forhold til valgkampen til Folketinget. Men jeg synes her til sidst også, at Europa-Parlamentet har fået lov til at fylde, siger Pia Olsen Dyhr.

- Det er jo vigtigt, for meget af den lovgivning, vi laver i Danmark er afhængig af, hvad der bliver besluttet i Europa.

- Bådede på miljø-, klima- og flygtningeområdet er vi afhængige af, hvad der bliver besluttet i det europæiske fællesskab.

Pia Olsen Dyhr er født i Vallensbæk og bor i Brønshøj sammen med sin familie.

SF stiller med 17 kandidater, og Margrete Auken, medlem af Europa-Parlamentet siden 2004, er igen spidskandidat.

SF hører i parlamentet til gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance, som i denne periode har haft 52 medlemmer.

Auken har i løbet af valgkampen talt gentagne gange for et mere grønt Europa.

Derudover har hun udpeget større åbenhed i EU's lovgivningsproces og selskabsskat som nogle af sine mærkesager.

Nogle målinger har givet SF to mandater i Europa-Parlamentet, hvilket også kan sende folketingspolitikeren Karsten Hønge til Bruxelles, som stiller op til begge valg.

Han har tidligere sagt, at han bare skulle være en form for "hjælperytter" for Margrete Auken i EP-valgkampen.

Men han kan altså nu ende med en plads begge steder.

Skulle det ske, vil han lade det være op til partiledelsen at vurdere, hvor han kan gøre mest gavn- en mulig problemstilling, som Pia Olsen Dyhr dog ikke tager så tungt.

- Nu må vi se. Man skal ikke sælge skindet før, bjørnen er skudt, siger formanden.

- Det ville være helt fantastisk, hvis vi får to mandater, og Karsten er en stærk social stemme, og Margrete er stærk grøn stemme, så de ville supplere hinanden godt. Men nu stiller vores kandidater altså op sideordet, så det er ikke sikkert, at det bliver Karsten. Det er vælgernes dom i dag.

SF har været repræsenteret i Europa-Parlamentet siden det første direkte valg i 1979.