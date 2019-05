SF får kanon EU-valg men Hønge vil endnu ikke pelse bjørnen

På forhånd skulle SF gå meget frem for at få to mandater til EU-Parlamentet, og det ser ud til, at partiets taktik med at sætte folketingsmedlem Karsten Hønge på stemmesedlen har båret frugt.

Han glæder sig over, at han kan være på vej til Bruxelles, da SF står til at få to mandater ifølge DR og TV2's valgstedsmålinger, som er baseret på interview med vælgere, der har stemt.

Han stiller dog også op til Folketinget, men kan ikke sidde begge steder.

- Det er op til partiets ledelse, det har jeg sagt så mange gange, så det vist er modtaget rundt omkring.

- Det er et luksusdilemma, om jeg skal være det ene eller det andet sted.

- Det med at pelse bjørnen før den er skudt, det fører som regel til dybe bid og mange rifter, siger han til TV2 News.

Han bliver spurgt til, om han ikke skylder vælgerne at drage mod Bruxelles, hvis han vælges, men henviser til, at de personlige stemmetal skal tælles op, før han er sikker på, at han er valgt ind.

SF har sideordnet opstilling, så det er ikke sikkert, at han bliver valgt ind, selv hvis partiet får to mandater.

Margrete Auken er SF's spidskandidat og har siddet i EU-Parlamentet siden 2004. Han betegner sig selv som en slags hjælperytter.

- Min position har hele tiden været klar. Jeg har selv brugt udtrykket, at jeg skal være hjælperytter og få Margrete på podiet i Bruxelles, siger han.

SF er som det eneste danske parti medlem af gruppen De Grønne i EU-Parlamentet.

Generelt vinder grønne partier frem i Europa, hvor de står til stor fremgang i Frankrig, Tyskland, Holland, Østrig og Irland.

Foreløbige målinger spår, at den grønne gruppe i EU-Parlamentet vil sikre sig 71 sæder i parlamentet med 751 pladser, hvilket er en stigning på 19 pladser. Dermed ser de ud til at blive den fjerdestørste gruppe.

I de sidste to uger er vælgernes fokus på klima kun blevet endnu større.

I den seneste måling foretaget af Voxmeter for Ritzau placerer 56,4 procent af de adspurgte klima i top-3.

Det betyder, at over halvdelen af vælgerne peger på klima som et af de vigtigste temaer.