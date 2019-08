SF: Skandale hvis tidligere minister dækkede over problemer i Skat

Det vil være en skandale, hvis det viser sig, at den tidligere regering har skabt et falsk billede af indsatsen for at genoprette skattevæsenet.

Så klar er meldingen fra SF's politiske ordfører, Karsten Hønge.

- Det er da en skandale, hvis det viser sig, at den tidligere regering har holdt ting skjult, og at de har spillet et dobbeltspil, siger han.

Den tidligere skatteminister Karsten Lauritzen (V) forsikrede i august 2018 ifølge Berlingske om, at man overholdt "det overordnede budget og den overordnede tidsplan" i bestræbelserne på at genoprette skattevæsenet.

Men den nytiltrådte skatteminister, Morten Bødskov (S), må nu efter et kasseeftersyn konstatere, at der mangler et stort milliardbeløb her og nu.

Allerede efter nytår risikerer man at skulle "trække stikket" på grundlæggende systemer, hvis ikke pengene bliver fundet på den kommende finanslov, siger ministeren til Berlingske.

Og det kommer meget bag på Karsten Hønge.

- Umiddelbart havde Karsten Lauritzen givet indtryk af, at det gik ok. Derfor vil det være meget bekymrende og skuffende, hvis det viser sig at være anderledes, siger han.

Karsten Lauritzen afviser dog over for Berlingske at have tegnet et for rosenrødt billede af genopretningen af skattevæsenet.

Han mener ikke, at man kan klandre den tidligere regering for, at der nu mangler penge i kassen.

- Jeg har sagt, at i 2019 har man normaliseret gældsinddrivelsen fremadrettet. Det er den melding, jeg har fået af mine embedsmænd. Så er der en kæmpe opgave i den historiske gæld. Jeg har aldrig sagt, at alt er fryd og gammen, siger han til Berlingske.

Det store beløb, som mangler til indsatsen for at genoprette skatteforvaltningen, skal nu findes på den kommende finanslov.

- Konsekvensen bliver så, at det bliver centrum-venstre, der skal rydde op efter en borgerlig regering. Men at de kan finde på at sige noget og skabe et falsk positivt billede ... Det er bekymrende, siger Karsten Hønge.

Hvilke konsekvenser, de manglende milliarder vil få for de kommende finanslovsforhandlinger, er dog ifølge Karsten Hønge for tidligt at udtale sig om.

- Vi må først finde ud af, om den tidligere regering har spillet med blind makker med os andre, der ikke har kendt til kendsgerningerne, før de er blevet afdækket, siger han.