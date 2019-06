SF: Ny Danske Bank-sag viser behov for mere kontrol

Danske Bank har fyret direktør Jesper Nielsen, efter at banken har solgt et produkt til mange kunder, som banken selv vurderede, ville falde i værdi. Dermed er Danske Bank igen i overskrifterne efter bankens enorme hvidvasksag.

Den nye sag bestyrker SF's finansordfører, Lisbeth Bech Poulsen, i, at partiet fortsat skal arbejde for mere kontrol med finanssektoren.

- Nu har der været en ufattelig mængde skandaler i Danske Bank, og det er ikke stoppet. Det kan vi se.

- Denne her sag er helt vanvittig. Man har med åbne øjne krævet et gebyr så højt, at kunderne forventeligt ville tabe penge på produktet. Så det er kun rimeligt, at direktøren er fyret.

- Det understreger behovet for en fuldstændig gennemgang af bankens aktiviteter. Det er en kæmpe bank, som der er krav til, opfører sig ordentligt, siger finansordføreren.

Lisbeth Bech Poulsen har sammen med flere andre politikere fra rød blok arbejdet tæt sammen med erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) om at styrke kontrollen med bankerne og styrke Finanstilsynet.

Socialdemokratiet forhandler lige nu med SF, Enhedslisten og Radikale Venstre om at skabe et regeringsgrundlag efter valget 5. juni. Og for SF vil opsyn med finanssektoren være et fokus i en kommende regering.

- Det er afgørende, for Danske Bank har fyldt meget. Men vi har også set sager i de andre store banker. Så det er en prioritet for os at fokusere på dette her, siger Lisbeth Bech Poulsen og tilføjer om den aftale, der sidste år blev indgået med den daværende regering:

- Vi fik aftalt gode ting i den finansielle forligskreds, men for SF er vi ikke i mål.

- Det er banker, der er så store, at de kan påvirke hele nationen. Så derfor fokuserer vi stadig på, om lovgivningen er korrekt, og om der er muskler nok i Finanstilsynet.

- Lidt bredere synes vi stadig, at vi skal kigge på, om de største banker skal splittes op, lyder det fra Lisbeth Bech Poulsen.