SF: Grotesk at Forsvaret skal have penge for at tækkes Trump

Danmark bør ikke tilføre flere penge til Forsvaret alene for at tilfredsstille Donald Trump, mener SF.

Det er helt skævt, at regeringen nu ifølge Ritzau søger opbakning i forsvarsforligskredsen til at øge forsvarsbudgettet med 4,5 milliarder kroner.

Også selv om det "kun" er 1,5 milliarder, der er nye penge, mens de resterende 3 milliarder er eksisterende udgifter, der bare flyttes til Forsvarets regnskaber.

Det mener forsvarsordfører i SF Holger K. Nielsen.

- Hele den her øvelse med at flytte skrivebordsmilliarder til Forsvaret viser jo, hvor grotesk det er, og hvordan det bare handler om at tilfredsstille Donald Trump.

- Det er jo ikke noget, der styrker Forsvaret, siger han.

Også med hensyn til de 1,5 milliarder nye kroner, som forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) vil tilføre Forsvaret i 2023, er SF kritisk.

- Vi synes ikke, at der er grund til at putte flere penge i Forsvaret, siger Holger K. Nielsen.

Han henviser til, at Forsvaret sidste år med det nye forsvarsforlig blev tilført 12,8 milliarder kroner over seks år.

- Så er det godt nok underligt, at man så kort tid efter vil tilføre yderligere penge.

- Hvad bliver det næste? Er det sådan, at hver gang der kommer et eller andet krav fra Donald Trump, så skal vi smide flere penge i Forsvaret?

Når Holger K. Nielsen henviser til den amerikanske præsident skyldes det, at Donald Trump har rejst et krav om, at Danmark og de øvrige Nato-lande hurtigst muligt skal nå op på at bruge 2 procent af deres bruttonationalprodukt på militæret.

Med regeringens nye udspil vil Danmark i 2023 ligge på cirka 1,5 procent.

Hvad der ifølge Holger K. Nielsen også understreger det groteske i regeringens ønske om at tilføre nye penge er, at Forsvaret reelt kan få svært ved at bruge de nye 1,5 milliarder oven i de allerede afsatte penge.

Det skyldes, at forsvarsmateriel købes over lang tid med langvarige procedurer certificering og tilpasning.

- Det viser også, at det er fuldstændigt fejlagtigt, når man ikke en gang ved, hvad man skal bruge pengene på, siger han.