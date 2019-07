SF: Forbud mod frugtsmag i e-cigaretter giver god mening

Det er bekymrende, at e-cigaretter kan få flere unge til at ryge. Derfor er SF ikke afvisende over for et forbud mod de smagsvarianter til e-cigaretterne, som appellerer særligt til børn og unge.

- Det, at det smager af slik og frugt og andet, synes jeg, rent ud sagt er forkasteligt, siger sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen (SF).

Derfor vil det give "rigtig god mening" med et forbud.

- Man kunne forestille sig, at det ville afholde unge fra at bruge det, bare fordi de synes, det smager godt.

- Cigaretter er generelt skadelige, og derfor bør det overhovedet ikke smage sådan, at man får lyst til at bruge det som slik, siger Kirsten Normann Andersen.

En rapport fra Verdenssundhedsorganisationen WHO fastslår, at e-cigaretter kan få flere unge til at ryge.

E-cigaretterne indeholde nikotin, men ikke tobak. Ifølge producenterne kan e-cigaretterne hjælpe rygere med at kvitte de traditionelle cigaretter.

Men den påstand punkterer WHO, som påpeger, at der ikke er bevis for, at det er tilfældet. Tværtimod viser tal fra USA, at e-cigaretterne har ført til, at flere unge mennesker ryger.

WHO efterspørger bedre lovgivning på området. I Danmark er aldersgrænsen for køb af e-cigaretter 18 år, og der er også reklameforbud.

Dansk Folkeparti mener, at lovgivningen er fin, som den er i dag.

- At vi skulle lave strammere regler for e-cigaretter, kan jeg ikke se. Problemet er, at lige så snart man forbyder nogle ting, så bliver det lavet andre steder, siger sundhedsordfører Liselott Blixt (DF).

- Dengang det ikke var reguleret, stod folk selv og lavede det (smagsvarianterne, red.) ude i håndvasken, og det vil betyde, at vi får farligere stoffer, frem for at sikre at det er under regulering.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse er Danmark "ret godt med", hvad angår lovgivning på området. Organisationen foreslår strammere regulering af smagsvarianter og bedre kontrol med salget af e-cigaretter.