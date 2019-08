SAS-fly fra København til Nice sikkerhedslander i Milano

Grundet indikationer på en brændstoflækage er et SAS-fly med 146 passagerer om bord lørdag sikkerhedslandet.

Et SAS-fly fra København til franske Nice er lørdag sikkerhedslandet i Milano i Italien.

Det sker på grund af indikationer på en brændstoflækage. Det bekræfter SAS over for Ekstra Bladet.

Flyet med 146 passagerer om bord lettede fra København klokken 10.52, og efter planen skulle det være landet i Nice klokken 13.10.

Omkring klokken 20 lørdag vil passagerne blive fløjet videre til Nice, skriver Ekstra Bladet.

Lene Jensen og hendes mand var om bord på flyet mod Nice.

- På et tidspunkt siger piloten, at vi skal sikkerhedslande og så får vi ikke andet at vide. Lige pludselig går det stærkt ned, siger hun til Ekstra Bladet.

Efter landingen i Milano blev passagerne ifølge Lene Jensen siddende i mindst 20 minutter. Hun beretter desuden om en "stærk lugt af benzin".

- Jeg blev ret bange. Da vi kom ud af flyet, var der ikke nogen SAS-medarbejdere til at guide hos. Og vi kan jo ikke italiensk, siger hun.

Det har ikke været muligt for Ritzau at få en kommentar fra SAS.