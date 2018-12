S vil ikke stemme for udrejsecentret på Lindholm

Socialdemokratiet vil undlade at stemme for udrejsecenter Lindholm, fordi beslutningsgrundlaget er ukendt.

Selv om Socialdemokratiet er tilhænger af at oprette et nyt udrejsecenter, hvor man skiller visse typer af udlændinge fra andre, vil partiet undlade at stemme, når regeringen og Dansk Folkepartis forslag om at opføre et sådant center på øen Lindholm sættes til afstemning i Folketinget senere onsdag.

Det siger partiets finansordfører, Benny Engelbrecht, under tredjebehandlingen af regeringens finanslovsforslag onsdag formiddag.

Det sker som svar på et spørgsmål fra Andreas Steenberg (R), der spørger til Socialdemokratiets holdning til det foreslåede center mellem Sjælland og Møn.

- Vi vil gerne lave en opsplitning, hvor man adskiller dømte afviste asylansøgere fra øvrige asylansøgere.

- Men vi har ikke set grundlaget for at placere det på Lindholm, og derfor kommer vi til at afstå fra at stemme, når forslaget sættes til afstemning, siger Engelbrecht.

I Folketinget kan man både stemme for og imod et givent forslag, men man kan også undlade at stemme.

S-udmeldingen kommer blandt andet bag på Louise Schack Elholm (V).

Hun har noteret sig, at Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, så sent som i slutningen af november foreslog, at man kunne placere et nyt udrejsecenter på en ø.

Også Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, vil vide, om Socialdemokratiet ikke netop gerne vil stå for en stram udlændingepolitik.

Svaret fra Benny Engelbrecht er igen, at man ikke føler sig ordentligt informeret.

- Havde man haft et ønske om at involvere os, ville et telefonopkald have været nok, siger han.