S vil have nyt asylsystem og åbner for kvoteflygtninge

Socialdemokratiet vil etablere modtagecentre uden for Europa for at stoppe spontane asylansøgere.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, svarer ikke klart på, hvornår partiet mener, at Danmark igen kan tage imod kvoteflygtninge gennem FN-systemet.

- Men tidspunktet nærmer sig, siger hun under præsentationen af partiets valgudspil på udlændingeområdet fredag.

Desuden har Socialdemokratiet en plan om at basere det danske asylsystem på kvoteflygtninge ved at etablere et nyt asylsystem med modtagecentre uden for Europa, der kan stoppe spontane asylansøgere.

- Fordelen ved at få stoppet den spontane asylansøgning i Danmark og få den flyttet til nærområderne er, at vi vil kunne basere vores hjemlige asylsystem på kvoteflygtninge, siger Mette Frederiksen.

- Indtil det system kommer i stand, så har vi en anden situation, og der har vi sagt, at der er grænser for, hvor mange mennesker vi kan modtage.

Danmark har siden 1989 modtaget omkring 500 kvoteflygtninge om året, men har ikke taget imod nogen i det meste af 2016, i 2017 og 2018.

- Vores holdning til kvoteflygtninge er uændret. Vi vil en dag gerne tage kvoteflygtninge igen. Vi skal være helt sikre på, at integrationen kan følge med. Vi nærmer os det tidspunkt, siger hun.

Mette Frederiksen mener, at der allerede nu er plads til at tage imod de allermest skrøbelige.

Danmark skal ikke nødvendigvis modtage 500 om året, men 1500 inden for en treårig periode. Det ændrede Folketinget dog med en lovændring i slutningen af 2017.

Det er nu i stedet op til den til enhver tid siddende udlændingeminister at bestemme, hvor mange kvoteflygtninge Danmark skal tage imod hvert år.

Spørgsmål: Hvis det er dig, der sidder i spidsen for den regering, der skal træffe beslutningen næste gang, kommer vi så til at tage flygtninge?

- Så kommer vi til at tage et kvalificeret skøn, og så tager vi stilling på baggrund af det, siger Mette Frederiksen.