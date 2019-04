S vil genoprette et stærkt svækket Arbejdstilsynet

- Det klinger hult, at Lars Løkke kritiserer en ret til tidlig pension, når han har skåret på indsatsen for bedre arbejdsmiljø, siger Mette Frederiksen (S). Socialdemokratiet vil nu give tilsynet 100 millioner om året og hæve erstatningen for arbejdskader.

De seneste ti år er der forsvundet mere end 300 tilsynsførende i Arbejdstilsynet, antallet af påbud for overtrædelser er faldet med 65 procent, og tilsynet magter blot at undersøge hver tredje af de klager, det modtager.

Arbejdstilsynet, der gennem nullerne og tierne er blevet mindre og mindre, skal genrejses og have tilført 100 millioner om året til kontroller i virksomhederne, mener S. Derudover vil de give lønmodtagere, der er ude for arbejdsulykker, erstatninger, der er tæt på 50 procent højere end i dag, etablere et rådgivningsorgan til 50 millioner, som skal hjælpe virksomheder mod et bedre arbejdsmiljø og hæve bøderne for overtrædelser.

Mens en stor del af den politiske debat samler sig om Socialdemokratiets forslag til, at man skal kunne gå på tidligere pension, hvis man har haft et hårdt arbejdsliv, vil S nu også bruge 600 millioner over fire år på at forebygge arbejdsulykker og nedslidning.

1. 100 millioner til Arbejdstilsynet: Ifølge Socialdemokratiet har regeringen skåret mere end 250 millioner på Arbejdstilsynet de seneste fire år. Det vil S rette op på ved at give Arbejdstilsynet 100 millioner om året i permanent merbevilling svarende til 400 millioner over fire år. Peter Hasle, professor i arbejdsmiljø ved Aalborg Universitet: - Det er der brug for. Tilsynsvirksomheden er blevet mere end halveret gennem de senere år. Når man investerer i arbejdsmiljøindsatsen, sender man det signal, at det er vigtigt, og at reglerne skal tages alvorligt. Tilsynet har med midlertidige bevillinger haft en siksakkurs i mange år, hvor det har ansat folk, har skullet fyre dem igen, hvilket har udløst kritik, og så har man fundet en anden pose penge. Det betyder, at tilsynet bruger en masse ressourcer på at uddanne medarbejdere, og at de dygtigste søger væk på grund af usikkerheden i ansættelsen. Midlertidig finansiering har mange negative konsekvenser. 2. Større tillid til de gode virksomheder: Socialdemokratiet vil føre mindre kontrol med virksomheder, som har bevist, at de spiller efter reglerne. Til gengæld skal kontrollen over for resten skærpes. Peter Hasle, arbejdsmiljøprofessor: - Det er sund fornuft, men der er bare ikke så meget at hente længere. Den strategi har Arbejdstilsynet fulgt de seneste ti år, og det har gjort meget for at forfine processen. Det er muligt, at man kan gøre lidt mere, men ikke meget. Og så skal man være meget varsom med at holde op med at føre tilsyn i brancher med få problemer med arbejdsmiljøet - f.eks. de mindre butikker, hvor der er mange unge ansat, og hvor der f.eks. kan være problemer med mobning, som sjældent bliver anmeldt. 3. Større erstatning for arbejdsulykker: I dag får man 900.000 kr., hvis man bliver 100 procent uarbejdsdygtig på grund af en arbejdsulykke. Socialdemokratiet vil lægge 400.000 oven i. Hvis man bliver 50 procent uarbejdsdygtig, får man det halve beløb osv. Peter Hasle, arbejdsmiljøprofessor: - Det betyder selvfølgelig noget for den enkelte, der får erstatning, men forebyggelsesmæssigt får det næppe nogen betydning. For virksomhederne vil det betyde, at deres forsikringspræmie stiger, men jeg tror, det vil være i så begrænset omfang, at det ikke kommer til at påvirke dem synderligt. 4. Ny rådgivning til virksomhederne: Socialdemokratiet vil etablere en rådgivningsordning, hvor virksomheder kan søge hjælp til at forbedre arbejdsmiljøet. Det vil de bruge 50 millioner kroner på om året i fire år. Peter Hasle, arbejdsmiljøprofessor: - Det er der supermeget behov for - særligt i de små virksomheder. De større køber sig til arbejdsmiljørådgivning på almindelige kommercielle vilkår, så det nye rådgivningsorgan bør målrettes de mindre virksomheder, der aldrig bruger konsulenter. Jeg tror, der er behov for mere end 50 millioner, men omvendt er det godt at komme i gang med det, finde effektive modeller og udvikle rådgivningen derfra. 5. Mere fokus på stress og psykisk arbejdsmiljø: Socialdemokratiet vil tydeligegøre kravene til det psykiske arbejdsmiljø og give flere værktøjer til at gribe ind mod stress og mistrivsel. De foreslår at lære af bl.a. indsatsen i Sverige på det område. Peter Hasle, arbejdsmiljøprofessor: - Det er helt relevant, fordi det er noget, Arbejdstilsynet har svært ved at håndtere i dag. Det er en god ide at kigge mod Sverige, hvor de har flyttet deres fokus ved at kigge på det organisatoriske og sociale arbejdsmiljø, hvordan man laver en sund organisation, mens vi i Danmark har det med at individualisere det - at når det er noget psykisk, handler det nok om enkelte individer, der har nogle problemer. Så meget koster det, og her skal pengene findes: Socialdemokratiet vil bruge 600 millioner over fire år på indsatsen for at forbedre arbejdsmiljøet. Alle pengene kommer fra erhvervslivet - når der blevet udbetalt erstatning ved arbejdsskader, betaler virksomhederne en afgift på 13 procent af summen til statskassen. Ved at hæve erstatningen med næsten 50 procent, kommer der årligt cirka 100 millioner mere i kassen. Hæves procenten fra 12 til f.eks. 15 procent, kommer man op i omegnen 150 millioner om året. S vil også hente cirka fem millioner om året på at hæve bødesatsen for alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven.

Hellere forebyggelse end tidlig pension

S-formand Mette Frederiksen kobler partiets indspil direkte til dets forslag om også at give nedslidte ret til tidligere pension.

- Lars Løkke Rasmussen har glimret ved at skære en kvart milliard på Arbejdstilsynet i hans regeringsperiode, og det får altså hans kritik af vores pensionsforslag til at klinge hult, fordi det jo netop er Arbejdstilsynet, som skal være med til at modvirke, at folk bliver nedslidte. Og selv om vi foreslår ret til tidlig pension, vil vi jo endnu hellere have, at både arbejdsulykker og slitage bliver forebygget bedre, siger Mette Frederiksen til avisen Danmark.

Antallet af anmeldte arbejdsulykker har været svagt stigende de seneste år, men tendensen over tid er ret stabil - det ligger omkring 40.000 om året.

- Har I tænkt på, hvordan man kan måle, om jeres tiltag vil have nogen effekt?

- Altså, det er jo rigtigt, at der har været for mange arbejdsulykker gennem mange år, men jeg mener, at en kombination af stærkere tilsyn, bedre rådgivning og sanktioner vil lægge et pres på det dårlige arbejdsmiljø fra alle tænkelige sider. Og vi vil selvfølgelig måle, om vi når de nødvendige fremskridt.

- Men I har ikke sat konkrete mål for de fremskridt?

- Nej, men vi vil se fremad, så vi skal gerne have reduceret både arbejdsulykker og nedslidning.