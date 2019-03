S vil fjerne besparelser og ekstraordinært hjælpe VUC

Der er for mange undervisningssteder for voksne - såkaldte VUC-afdelinger - som lukker i yderområderne på grund af en presset økonomi.

Det mener Socialdemokratiet, som nu vil hjælpe lukningstruede VUC-afdelinger i yderområderne.

Sådan er meldingen fra S-formand Mette Frederiksen, som fredag besøger VUC i Struer.

Hvis det står til Socialdemokratiet, skal omprioriteringsbidraget fjernes for alle uddannelser. Heriblandt altså VUC.

Desuden vil Socialdemokratiet hjælpe de lukningstruede VUC-afdelinger i yderområderne økonomisk med en pulje på 50 millioner over fire år.

- Det betyder rigtig meget for et lokalsamfund, om man har uddannelsesinstitutioner eller ej.

- Når en VUC-afdeling lukker ned i en by, er der et samlingspunkt mindre i lokalsamfundet, siger Mette Frederiksen, som mener, at 50 millioner kroner er et løft på området.

- Det er nogle penge ind på bordet, så de lukningstruede VUC'ere kan fortsætte.

Omprioriteringsbidraget blev indført for alle offentlige institutioner i 2015 af Lars Løkke Rasmussens daværende Venstreregering.

For at skaffe flere penge i statskassen besluttede man at beskære driftsbudgetterne med to procent årligt.

I sidste uge kom det frem, at flere VUC-afdelinger lukker og slukker i otte danske byer til sommer. Det skrev avisen.dk på baggrund af en opgørelse fra lederforeningen Danske HF og VUC.

De otte steder er VUC-afdelinger i Hirtshals, Ebeltoft, Brovst, Grindsted, Frederiksværk, Rudkøbing, Frederikssund og Varde.

Derudover er 13 undervisningssteder andre steder i landet "sårbare over for lukning", da de i skoleåret 2019/2020 har færre end 100 elever. Det har Danske HF og VUC vurderet over for Ritzau.

Lukningerne sker efter besparelser på de seneste års finanslove samt oprettelsen af den nye FGU-uddannelse (Forberedende Grunduddannelse, red.), skrev avisen.dk.

I dag er der 85 VUC-afdelinger fordelt på 30 VUC-centre.

Fra 2016 til 2019 er der samlet gennemført besparelser på området på 1,6 milliarder kroner.

Heraf skyldes 600 millioner kroner omprioriteringsbidraget. Det har Uddannelsesforbundet, Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske HF og VUC i et brev oplyst til undervisningsminister Merete Riisager (LA).

I forbindelse med finansloven for 2019 blev VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti sidste år enige om, at erhvervsskolerne de kommende år slipper for at skulle finde to procent besparelser årligt på driftsbudgettet.