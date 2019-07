S udskyder beslutning om forbud mod kræftmistænkt pesticid

Socialdemokratiet skældte i 2018 regeringen ud for ikke at forbyde tre pesticider. Nu er S selv tilbageholdne.

Socialdemokratiet udskyder at tage endeligt stilling til, om der skal indføres et straksforbud mod pesticider, der mistænkes for at kunne give børn kræft.

Det skriver Politiken.

Der er tale om fire pesticider, hvoraf tre bruges i landbruget herhjemme. Deformodes at være skyld i, at der hvert andet år er et barn, der får leukæmi, altså kræft i blodet.

I august 2018 talte daværende S-miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen, dunder til den daværende VLAK-regering for ikke at indføre straksforbud mod pesticiderne alene på mistanken.

- Det her er så alvorlig en mistanke, at der bliver vi nødt til at reagere. Derfor foreslår vi et straksforbud, indtil undersøgelsen foreligger, sagde Christian Rabjerg Madsen dengang til TV2.

Knap et år senere er tonen dog en anden i Socialdemokratiet.

Miljøminister Lea Wermelin (S) siger til Politiken, at hun tidligst efter sommer vil se på sagen med pesticiderne.

- Jeg har været minister i tre uger, og der er en masse, vi skal tage stilling til, skriver hun til Politiken.

I en mail til en borger svarer en embedsmand på vegne af ministeren, at Wermelin afventer undersøgelsens resultater, før hun tager stilling til, hvad der skal ske.

Det vækker forundring hos Enhedslistens miljø- og naturordfører, Mai Villadsen.

- Det er en gravalvorlig sag. Sidste år sagde vi sammen med Socialdemokratiets daværende miljøordfører, at der skulle være et straksforbud. Derfor håber jeg da virkelig, at de handler på det.

- Det bekymrer mig, at det ikke ser sådan ud lige nu, siger hun til Ritzau.

Den pågældende undersøgelse bliver udarbejdet af det amerikanske National Cancer Institute i samarbejde med Aarhus Universitet og Statens Serum Institut.

De foreløbige resultater tyder på, at der kan være en øget risiko for, at børn får leukæmi, hvis moren under graviditeten har boet nær marker, der er blevet sprøjtet med de pågældende pesticider.

Der er tale om pesticider med navnene pendimethalin, bromoxynil, fluoxypyr og ioxynil. Ioxynil er forbudt i Danmark.

Både forskerne bag undersøgelsen, Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse var i august sidste år ude og berolige befolkningen. Der er nemlig stor usikkerhed med de foreløbige tal.

Kræftens Bekæmpelse kaldte derfor dengang den daværende S-opfordring om at indføre et straksforbud for "måske lidt af en overreaktion".

Ifølge Politiken er forskerne ved at færdiggøre den videnskabelige artikel om undersøgelsen i denne uge.