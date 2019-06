S-suppleant i kulissen: Selvfølgelig er jeg klar

Henrik Sass Larsens melding om, at han sygemeldes på ubestemt tid, har endnu ikke medført, at Socialdemokratiet har måttet indkalde en suppleant.

Men Socialdemokratiets førstesuppleant i Sjællands Storkreds, Tanja Larsson, står klar til at tage over for den erfarne politiker, hvis det bliver nødvendigt.

- Det ville være meget sjovere, hvis jeg kom ind på grund af lykkelige omstændigheder. Men hvis jeg kommer ind, er jeg klar. Selvfølgelig. Ellers skal man ikke stille op, siger hun.

Sass Larsen er sygemeldt på ubestemt tid. Men da han endnu ikke har taget sygeorlov, befinder mandatet sig i lidt af et limbo.

I tilfælde af, at han tager orlov eller helt stopper som politiker, vil Tanja Larsson overtage hans plads og komme i Folketinget.

Hun har dog ikke hørt fra partitoppen endnu, fortæller hun.

- Jeg synes, det er super synd for Henrik. Det viser, hvor hårdt livet som politiker er. Mine tanker går til ham og hans familie. Det er ikke fedt at stå i, og det er også hårdt for dem.

- Jeg håber, at Henrik og jeg kan tale sammen, når han får det bedre. Jeg skal nok få talt med ham på et tidspunkt. Men nu handler det om, at han skal have ro, siger Tanja Larsson.

Sass Larsen, der siden 2000 har siddet i Folketinget for Socialdemokratiet, skrev mandag på sin Facebook-profil, at "politik er faktisk for det meste et smukt håndværk".

- Men der er også en anden side af politik, og det er at være en offentlig person. Det er her, hvor der bliver gået hårdt og brutalt til den enkelte politiker.

- Og for mit vedkommende lader der til at være udmålt en meget langvarig og grundig tabloid behandling. Alle har en grænse, og også jeg. Og den grænse er desværre for længst overskredet, skriver han.

Tanja Larsson fik 4197 personlige stemmer ved folketingsvalget, mens Sass Larsen fik 4017.

Hun lå dermed til at få Socialdemokratiets ottende mandat i Sjællands Storkreds, men det snuppede Sass Larsen i stedet ved hjælp af partiets listestemmer.