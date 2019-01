S stemmer for paradigmeskiftet i udlændingepolitikken

Socialdemokratiet er imod at nedsætte integrationsydelsen, men stemmer alligevel for regeringens lovforslag.

Socialdemokratiet stemmer for lovforslag om regeringens paradigmeskift på udlændingeområdet.

Det oplyser udlændinge- og integrationsordfører Mattias Tesfaye (S) til Ritzau.

Det gør partiet, selv om det er imod at nedsætte integrationsydelsen. Den del støtter Socialdemokratiet ikke. Men samlet set stemmer partiet for.

Dog vil Socialdemokratiet "nedsætte en ydelseskommission, som senest 12 måneder efter valget skal komme med et bud på, hvordan vi får skabt et bredt og stabilt flertal om ydelserne".

Det fremgår af partiets betænkningsbidrag til lovforslaget. En sådan kommission bliver kun til noget, hvis Socialdemokratiet vinder næste valg.

Under førstebehandlingen i Folketinget i sidste uge gjorde Socialdemokratiet det klart, at man ønskede lovforslaget delt op.

Socialdemokratiet er for det såkaldte paradigmeskift i udlændingepolitikken. Altså at fokus er på hjemsendelser i stedet for integration.

Derfor er Socialdemokratiet eksempelvis med på den del af lovforslaget, som har fokus på inddragelse af opholdstilladelser.

Til gengæld ønsker man ikke at nedsætte integrationsydelsen, som skifter navn til selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen.

Men udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) har meldt ud, at lovforslaget ikke deles op.

- Vi har forsøgt at få adskilt paradigmeskiftet fra nedsættelsen af integrationsydelsen. Men det afviser regeringen. Desværre, siger Tesfaye i en skriftlig kommentar.

- Derfor har vi valgt at stemme ja, men samtidig understrege, at Socialdemokratiet fortsat er imod nedsættelsen af ydelsen, siger han.

Det er regeringen og Dansk Folkeparti, som er blevet enige om stramningerne.

Det skete i november sidste år i forbindelse med finanslovsaftalen for 2019.

Satsen for selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen bliver nedsat med 2000 kroner for enlige forsørgere.

Desuden bliver satsen inden for samme område for samboende og gifte forsørgere nedsat med 1000 kroner per måned per person, altså 2000 kroner per husstand.

Tesfaye har tidligere givet udtryk for, at det bliver "for skrabet" at nedsætte ydelserne til børnefamilier med 2000 kroner om måneden.

Lovforslaget skal andenbehandles 19. februar og tredjebehandles to dage senere. Det er her, det bliver vedtaget.