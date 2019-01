S stemmer for hjemsendelse af kvoteflygtninge

De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, og Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, er helt uenige om udlændingepolitikken. De Radikale beskylder Socialdemokratiet for "rent medløberi" i forhold til DF, efter Socialdemokratiet har meddelt, at man stemmer for lovforslag, der sænker integrationsydelsen, gør op med ønsket om integration og lægger op til hjemsendelser af kvoteflygtninge.