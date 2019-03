S spørger Løkke: Vil du indføre ret til tidlig folkepension?

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, vil under en spørgetime i Folketinget have statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til at svare på, om han vil være med til at indføre en ret til tidligere folkepension for nedslidte.

- Jeg synes, at det er vigtigt, når man har aftjent sin værnepligt på arbejdsmarkedet, at man en dag kan lukke døren bag sig med rank ryg og vide, at man har gjort sit, siger S-formanden.

- Jeg har ikke fået svar mit spørgsmål, så jeg genoptager diskussionen. Vil statsministeren være med til at indføre en ret til tidligere folkepension til dem, der har været mange år på arbejdsmarkedet og er nedslidte?, spørger S-formanden.

Statsministeren svarer, at han ikke kan "finde hoved og hale" i Socialdemokratiets forslag.

- Jeg har det sådan, at hvis man er nedslidt, skal man ikke arbejde, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Men Socialdemokratiet har fremlagt et forslag, som jeg ikke kan finde hoved og hale i, siger han.