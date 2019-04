S sætter tal på: - I omegnen af 5000 mennesker skal kunne gå på tidlig pension

- Hvor mange vil S give mulighed for at gå tidligere på pension end andre?

- Finansministeriet siger, at for tre mia. kan omkring 7000 danskere i hver årgang gå på pension tre år før tid. Her skal man trække mindst 1000 fra, som allerede er på bl.a. førtidspension. Det saglige svar er 5000 plus/minus, hvis vi giver ret til pension tre år før tid. Det svarer til hver ottende i arbejdsstyrken. Det vigtige er, at vi taler om mennesker. Når Lars Løkke bruger tallet 2850, handler det om fuldtidsbeskæftigede. Det, som interesserer danskerne, er, hvor mange mennesker vi taler om.

- Så I køber Lars Løkkes tal, men vil bare hellere tale om "antal mennesker" end om "fuldtidsbeskæftigede", fordi det sidste opfatter I bare som et tal i et regneark?

- Ja. Det er væsentligt at kende til Lars Løkkes tal, fordi det har betydning for økonomien, men den offentlige debat handler ikke om et økonomisk, teknisk begreb, men om mennesker.

- Kan vi koge det ned til: I vil lade mindst 5000 danskere gå tidligt på pension?

- Bortset fra at du skal ændre ordet "mindst" til "i omegnen af".

- Talkrigen mellem jer og regeringen tager udgangspunkt i, at danskere skal kunne gå på pension tre år tidligere. Det har I ellers ikke villet være konkrete med. Betyder det, at vi skal regne med, at det er jeres forslag?

- Vi har ikke lagt os fast, men det er meget godt at have begreb om, hvor mange mennesker det drejer sig om, hvis det er tre år. Så kan folk selv regne ud, at med to å, vil det være flere mennesker og færre med flere år.

- Mette Frederiksen blev i debatten søndag aften spurgt, om retten til tidlig pension gælder en bankassistent med musearm, og svaret var: Næppe. Jeg tror mange har forstået jeres udspil sådan, at alle får ret til tidlig pension, hvis de har været på arbejdsmarkedet længe nok?

- Vi vil ramme de nedslidte så præcist som overhovedet muligt. Anciennitet vil være et afgørende kriterium, men det vil ikke være det eneste.

- Det skal være en rettighed baseret på objektive kriterier, har I sagt. Hvordan laver man et objektivt kriterium for nedslidning?

- Det er et godt spørgsmål, som vi har brugt meget lang tid på at diskutere. Det er ikke en let opgave.

- Kan man gøre det uden at skulle lade folk blive vurderet individuelt?

- Det er vores ambition. Det skal være for folk med et langt og et hårdt arbejdsliv.

- Du bliver nødt til at hjælpe mig og læserne med, hvordan man kan forestille sig et objektivt kriterium for et "hårdt" arbejdsliv?

- De fleste mennesker ved godt, hvad det vil sige at have et langt, nedslidende arbejdsliv. Det er entydigt gentagende arbejde, tunge løft, skiftehold, skiftende temperaturer. Men hvad det præcis er for nogle objektive kriterier, vil vi gerne aftale, når vi forhåbentlig sidder i regeringskontorerne.

- Skal det handle om, hvilken branche man har arbejdet i?

- Jeg kommer ikke til nu at fastlægge de objektive kriterier.

- Vil du i det mindste tale om, hvem der ikke vil leve op til objektive kriterier?

- Når man med tre års tidligere tilbagetrækning giver en ret til hver ottende, fortæller det, at flertallet ikke vil være omfattet. Jeg tror, langt de fleste har et godt billede af, hvem vi taler om som nedslidte.

- Jeg tror, du har et klarere billede end den almindelige borger - jeg tænker, at mere end 5000 kan se sig selv i jeres udspil?

- Ja, og derfor vil jeg appellere til, at flertallet har solidaritet med de danskere, der har brug for en mulighed for at træde tidligt tilbage.

- Er det ikke rimeligt at forvente, at I bliver bare lidt mere konkrete med, hvilke borgere der vil kunne benytte sig af denne rettighed?

- Man kan forvente, at politiske partier peger på problemer i samfundet, afsætter penge og fremlægger bud på løsninger. Og når man så kommer i regering, fremsætter man konkrete lovforslag.

- Jo, men I taler bare om såkaldte objektive kriterier, som det er meget vanskeligt at se for sig?

- Jeg forstår, det er vanskeligt, når vi ikke har fastlagt dem. Det er, fordi vi anerkender, at det er sværere end som så.

- Så I har ikke engang selv en ide om, hvad kriterierne skal være?

- For os gælder det om i forhandlingslokalet at komme så tæt på ambitionen som muligt. Den er: Nedslidte, der er for raske til førtidspension, men for syge til en værdig afslutning på arbejdslivet, får mulighed for at trække sig lidt tidligere.

- Kan du i det mindste sige, om en sund og rask bankdirektør kan få retten, hvis han har arbejdet længe nok?

- Det er ikke ham, vi har i tankerne. Vi har rengøringsassistenter, håndværkere, sosu'er, pædagoger og mange andre i tankerne. Det dem, vi kan se er kommet i klemme.

- Og så er det oplagte spørgsmål: Hvad så med folkeskolelærerne f.eks.?

- Vi tager ikke bestemte grupper og siger, at de er med garanti omfattet eller ikke omfattet.