S-regeringen vil give alle flygtninge gratis uddannelse

Hidtil har en særlig gruppe af flygtninge i Danmark selv betalt for deres videregående uddannelse. Det er S-regeringens ambition, at den gruppe fremover kan få deres uddannelse gratis, skriver Jyllands-Posten søndag.

Der er tale om en gruppe, der ifølge avisen består af cirka 4700 primært syriske flygtninge.

For at forstå problemstillingen skal man vide, at flygtninge i Danmark får opholdstilladelse efter to forskellige paragraffer, alt efter hvor stort deres beskyttelsesbehov er.

Hvis en udlænding er omfattet af FN's flygtningekonvention - eksempelvis grundet personlig forfølgelse - kan vedkommende få opholdstilladelse i Danmark som følge af udlændingelovens paragraf syv, stykke et.

For denne gruppe er det i dag gratis at tage en videregående uddannelse.

I februar 2015 vedtog den daværende SR-regering en midlertidig beskyttelsesstatus, som retter sig mod flygtninge, der ikke er personligt forfulgt, men som flygter på grund af en særlig alvorlig situation i hjemlandet.

De får ophold i Danmark som følge af udlændingelovens paragraf syv, stykke tre.

Denne gruppe har hidtil ikke fået tilbudt en gratis videregående uddannelse i Danmark.

Men det vil udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye (S) lave om på. Han har ifølge Jyllands-Posten ellers tidligere afvist netop dette.

I foråret fortalte Mathias Tesfaye til avisen, at det ikke er meningen, at gruppen skal være i Danmark i længere tid, og derfor ikke får brug for at starte en uddannelse.

Ministeren forklarer, at han siden er blevet gjort opmærksom på, at der kan være en "ligestillingsudfordring" i den nuværende forskel på den ene og den anden gruppe.

Eksempelvis kan en syrisk mand være personligt forfulgt, fordi regimet i Syrien ønsker, at han skal tjene i militæret i den syriske borgerkrig. Modsat vil samme mands søster ikke være personligt forfulgt.

Det vil give søsteren en anden status i Danmark og koste hende retten til en gratis videregående uddannelse.

Ifølge Mathias Tesfaye er syv ud af ti i gruppen, der i dag selv skal betale for en gratis videregående uddannelse, kvinder.

Hans forslag møder kritik fra Dansk Folkeparti og Venstre.

- Jeg kan godt forstå, at man ikke skal behandle de forskellige grupper flygtninge forskelligt, men så er det mere de andre grupper af flygtninge, man bør kigge på, siger Venstres udlændingeordfører, Mads Fuglede, til Jyllands-Posten.