Socialdemokratiets gruppesekretær mener, at der blev taget bedst muligt hensyn til krænkede kvinder i DSU.

En trist sag om grænseoverskridende adfærd i DSU blev håndteret på en så god måde, som det var muligt.

Sådan lyder vurderingen fra Socialdemokratiets gruppesekretær, Henrik Dam Kristensen.

Det sker, efter at det onsdag kom frem, at den tidligere formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU), Lasse Quvang Rasmussen, i november 2017 trak sig fra sin post på grund af grænseoverskridende adfærd.

- Jeg synes, at når man ser på DSU's håndtering af sagen, så har den været passende, siger Henrik Dam Kristensen til Jyllands-Posten.

Fem unge kvinder berettede i 2017 over for DSU's hovedbestyrelse om grænseoverskridende oplevelser med Lasse Quvang Rasmussen.

Der var tale om "grænseoverskridende bemærkninger og befamlinger" i forbindelse med aktiviteter i partiet.

Kvinderne henvendte sig til hovedbestyrelsen, efter at Lasse Quvang Rasmussen ikke havde fulgt de sanktioner, der var lavet af den tidligere ledelse.

Kvinderne havde tidligere henvendt sig til det daværende forretningsudvalg i DSU.

Efter kvindernes henvendelse til hovedbestyrelsen trådte Lasse Quvang Rasmussen tilbage som forbundsformand.

Den officielle begrundelse i november 2017 lød på, at han var "overbelastet" og "udmattet".

Henrik Dam Kristensen siger ifølge Jyllands-Posten, at den politiske gruppe på Christiansborg har kendt til sagen, siden Lasse Quvang Rasmussen trådte tilbage.

Gruppesekretæren finder det i orden, at den rigtige årsag til den daværende DSU-formands farvel først kommer frem nu.

Det skyldes blandt andet, at de fem unge kvinder ikke ønskede, at sagen skulle blive offentlig.

- Pigerne ville have, at der skulle være en konsekvens, men at der ikke var offentlighed om sagen. De fik sådan set begge dele.

- Den unge mand (Lasse Quvang Rasmussen, red.) er jo ikke formand i dag, siger Henrik Dam Kristensen.