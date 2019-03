S-ordfører: Få elever kan lukke et gymnasium

- Vi ser en udvikling, hvor uddannelsesteder i de store byer - for eksempel Aalborg - oplever en stigende søgning samtidig med, at de mindre gymnasier som konsekvens får færre elever. Det kan lukke de små landgymnasier, fordi nogle få elever hellere vil gå i skole i storbyen. Heldigvis har vi regionale kræfter i dag, som sikrer et udbud over hele Danmark, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Fællesskab frem for personlig frihed

Ane Halsboe-Jørgensen ser fordelingsudvalgene under de fem regioner som afgørende for at sikre ungdomsuddannelser i mindre samfund, når tre regioner har bedt om at få loft over de stærke gymnasier i Aalborg, Aarhus og Vejle fra næste skoleår. Hun frygter for det regionale overblik, hvis regionerne bliver nedlagt med regeringens udspil til en sundhedsreform. Med en nedlæggelse af regionerne vil ungdomsuddannelserne komme ind under Undervisningsministeriet, mener hun.

- I perioder har vi ministre som Rasmus Jarlov (erhvervsminister for Konservative, red.), som går mere op i den personlige frihed for den enkelte end balancen mellem land og by. Men vi ser et ejerskab lokalt hos de gymnasier, som bliver ramt af et loft, for de kan godt se det overordnede perspektiv. Regionale løsninger er mere holdbare end nogle dikteret fra Christiansborg. I København sidder man langt fra løsningerne. Det er tre elever her og fem der, som skal flyttes, for at tingene går op. Personligt er jeg ikke i tvivl om, at det er værd at sige til et bitte mindretal, at de elever får deres andenprioritet, så et stort flertal af deres kammerater fortsat kan gå på en lokal uddannelse. Det er den mere principielle del, og flere institutioner er nede at kysse grænsen, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Hun frygter en centralisering af ungdomsuddannelserne med de små årgange og søgningen mod de store byer, og hun vil gerne ændre tilskuddet fra taxameter per hoved til et grundtilskud til en uddannelse, hvis det kan være med til at sikre et finmasket net af gymnasier, handelsskoler og erhvervsuddannelser.

- Det er en central pointe, at vi skal sikre uddannelsestilbud i hele landet. Men jeg er også tilhænger af socialt taxameter, hvis man har en elevgruppe fra ikke så uddannelsesstærke hjem. Vi skal leve af uddannelse i fremtiden, og jo længere der er til uddannelse, jo færre benytter sig af dem. Vi er helt oppe på den store klinge i denne diskussion mere end hensynet til nogle få unge, som gerne vil gå på en uddannelse i den store by, siger Ane Halsboe-Jørgensen.