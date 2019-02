S og V vil se på tvangsfjernelse af straffefangers dyr

Kæledyr havner i mange tilfælde hos dyreinternater, hvis ejeren er i fængsel. Her kan dyret "sidde fast" i op til et år, hvis den indsatte ikke ønsker at bortadoptere dyret.

Dansk Folkeparti vil ændre loven, kom det frem onsdag, og nu melder Venstre og Socialdemokratiet sig også på banen.

Både Dyreværnet og DF ønsker at ændre loven, så ejerskabet af kæledyret automatisk overgår til internatet efter tre måneder, hvis ikke ejeren er i stand til at arrangere eller betale pasning af dyret.

Helt så konkret er dyrevelfærdsordfører Erling Bonnesen (V) ikke, men han ønsker at se nærmere på sagen.

- Jeg er villig til at gå ind og se på problemstillingen, for det er vigtigt, at vi sikrer, at dyrene har det godt, siger Erling Bonnesen.

Også dyrevelfærdsordfører Simon Kollerup (S) er villig til at gå nærmere ind i problemstillingen.

- Det er vigtigt for mig, at dyrene har det godt og bliver passet ordentlig på, selv om deres ejer sidder i fængsel, og derfor er vi åbne for at se på en løsning på problemet, siger Simon Kollerup.

- Jeg vil bede justitsministeren redegøre for, hvor stort et problem det i virkeligheden er, og så må vi tage konkret stilling derefter.

De seneste tre måneder har Dyreværnets internat i Rødovre taget vare på 13 hunde, hvis ejer er fængslet. Ifølge direktør for Dyreværnet Rikke Christensen-Lee er det langtfra usædvanligt.

Det er politiet, der overdrager kæledyrene til internatet, når ejeren sendes i fængsel. Internatet i Rødovre modtager dyr fra tre politikredse på Sjælland.

Det kæledyr, der har opholdt sig i længst tid på internatet i Rødovre, mens ejeren var i fængsel, var der i 411 dage, oplyser Dyreværnet.

Det kan koste Dyreværnet, som er finansieret gennem sponsorer, op til 100.000 kroner per dyr, der ikke kan overdrages.